توسعه عدالت آموزشی، محور برنامه های هفته دولت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح پنجشنبه در آئین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «برکت» روستای قره چال شهرستان ملکان، با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی گسترده به مردم، گفت: مردم شریف استان لایق دریافت بهترین خدمات هستند و مسئولان موظفند هر آنچه در توان دارند برای توسعه و رفاه جامعه به‌کار گیرند.

وی با اشاره به فضای همدلی و همراهی در شهرستان ملکان اظهار داشت: اجماع نظری که در این شهرستان وجود دارد، سرمایه‌ای ارزشمند و نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: سیاست مدیریت استان همسو با سیاست‌های رئیس‌جمهور محترم در راستای پیشبرد نهضت عدالت آموزشی و مدرسه‌سازی است و خوشبختانه این نهضت در شهرستان ملکان به خوبی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: برای اجرای موفق پروژه‌ها، همکاری و مشارکت مردم نقشی کلیدی دارد و انتظار می‌رود این همراهی همچون گذشته ادامه یابد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به موضوع مدیریت منابع آب در استان اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق با تنش آبی مواجه هستیم و انتظار ما از مردم، همکاری برای عبور از این شرایط است. دولت و مجموعه مدیریت استان نیز با اجرای طرح‌های متعدد آبرسانی تلاش می‌کنند این چالش به بهترین شکل مدیریت و برطرف شود.