  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

کمپ بجنورد دومین پایگاه مجهز کوراش جهان می‌شود

کمپ بجنورد دومین پایگاه مجهز کوراش جهان می‌شود

بجنورد- دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کمپ تیم‌های ملی در بجنورد گفت: با تکمیل فاز دوم توسعه، این مجموعه به دومین کمپ مجهز کوراش جهان تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیرنژاد عصر پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از کمپ بین‌المللی تیم‌های ملی کوراش در بجنورد اظهار کرد: امروز از کمپ‌های تیم‌های ملی در بجنورد بازدید داشتیم و شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بودیم و اقدامات انجام‌شده قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اعزام تیم به کره جنوبی، خرید تشک‌های جدید و بازبینی سالن‌های تمرینی، افزود: در این بازدید درباره فاز دوم توسعه کمپ نیز گفت‌وگوهایی داشتیم که شامل احداث رستوران و خوابگاه برای ورزشکاران است و این کمپ ظرفیت برگزاری سالانه حداقل ۳ تا ۴ اردوی مشترک بین‌المللی را دارد که می‌تواند منبع درآمدی برای استان و فرصتی برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران باشد.

نصیرنژاد با بیان اینکه مسابقات جهانی، تورنمنت‌های بین‌المللی و جایزه بزرگ کوراش در سال آینده برگزار می‌شود، گفت: در مسابقات جایزه بزرگ، جوایز مدال طلا، نقره و برنز در هر وزن تا سقف ۵ هزار دلار در نظر گرفته شده است و همچنین بازی‌های بومی‌محلی جهانی در قرقیزستان، مسابقات ارتش‌های جهان و بازی‌های آسیایی از جمله رویدادهای مهم پیش‌رو هستند.

وی همچنین بر توسعه کوراش بانوان تأکید کرد و گفت: وزیر ورزش توجه ویژه‌ای به بخش بانوان دارد و با استفاده از ظرفیت ورزشکارانی با ویژگی‌های فیزیکی خاص، همچون خانم برمکی، و جذب مربی خارجی می‌توانیم شاهد جهش قابل توجهی در این بخش باشیم.

نصیرنژاد با اشاره به ریشه‌های کوراش در خراسان شمالی بیان کرد: همان‌طور که بوکس از منچستر آغاز شد، کوراش نیز از خراسان شمالی شکل گرفت و اکنون در حال جهانی شدن است. اگرچه کوراش در سطح جهانی متعلق به ازبکستان شناخته می‌شود، اما واقعیت این است که خاستگاه اصلی آن ایران و خراسان شمالی است.

دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش در پایان گفت: با حمایت‌های استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان و سایر نهادها، اگر بتوانیم فاز دوم کمپ را تکمیل کنیم، این مجموعه پس از ازبکستان به دومین کمپ مجهز کوراش در جهان تبدیل خواهد شد و البته این پروژه نیازمند مشارکت همه‌جانبه و تأمین بودجه است که امیدواریم با حمایت مسئولان محقق شود

کد خبر 6573275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها