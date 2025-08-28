به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیرنژاد عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از کمپ بینالمللی تیمهای ملی کوراش در بجنورد اظهار کرد: امروز از کمپهای تیمهای ملی در بجنورد بازدید داشتیم و شاهد پیشرفتهای چشمگیری بودیم و اقدامات انجامشده قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اعزام تیم به کره جنوبی، خرید تشکهای جدید و بازبینی سالنهای تمرینی، افزود: در این بازدید درباره فاز دوم توسعه کمپ نیز گفتوگوهایی داشتیم که شامل احداث رستوران و خوابگاه برای ورزشکاران است و این کمپ ظرفیت برگزاری سالانه حداقل ۳ تا ۴ اردوی مشترک بینالمللی را دارد که میتواند منبع درآمدی برای استان و فرصتی برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران باشد.
نصیرنژاد با بیان اینکه مسابقات جهانی، تورنمنتهای بینالمللی و جایزه بزرگ کوراش در سال آینده برگزار میشود، گفت: در مسابقات جایزه بزرگ، جوایز مدال طلا، نقره و برنز در هر وزن تا سقف ۵ هزار دلار در نظر گرفته شده است و همچنین بازیهای بومیمحلی جهانی در قرقیزستان، مسابقات ارتشهای جهان و بازیهای آسیایی از جمله رویدادهای مهم پیشرو هستند.
وی همچنین بر توسعه کوراش بانوان تأکید کرد و گفت: وزیر ورزش توجه ویژهای به بخش بانوان دارد و با استفاده از ظرفیت ورزشکارانی با ویژگیهای فیزیکی خاص، همچون خانم برمکی، و جذب مربی خارجی میتوانیم شاهد جهش قابل توجهی در این بخش باشیم.
نصیرنژاد با اشاره به ریشههای کوراش در خراسان شمالی بیان کرد: همانطور که بوکس از منچستر آغاز شد، کوراش نیز از خراسان شمالی شکل گرفت و اکنون در حال جهانی شدن است. اگرچه کوراش در سطح جهانی متعلق به ازبکستان شناخته میشود، اما واقعیت این است که خاستگاه اصلی آن ایران و خراسان شمالی است.
دبیرکل فدراسیون جهانی کوراش در پایان گفت: با حمایتهای استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان و سایر نهادها، اگر بتوانیم فاز دوم کمپ را تکمیل کنیم، این مجموعه پس از ازبکستان به دومین کمپ مجهز کوراش در جهان تبدیل خواهد شد و البته این پروژه نیازمند مشارکت همهجانبه و تأمین بودجه است که امیدواریم با حمایت مسئولان محقق شود
