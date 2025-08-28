ساخت مدارس با مشارکت خیران نماد فرهنگ کهن ایران و همبستگی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز پروژه‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دبستان حق وردی اراک اظهار کرد: آنچه خیران در مسیر ساخت مدارس و مراکز فرهنگی و درمانی انجام می‌دهند، حاصل عشق، ایمان و باور به ارزش‌های دینی و انسانی است.

وی افزود: ساخت مدارس جدید تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری ماندگار برای نسل آینده و توسعه کشور محسوب می‌شود.

وزیر کشور گفت: در این مراسم نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت خانواده‌ها مشاهده شد؛ سه خواهر با همکاری و همیاری یکدیگر مدرسه‌ای را احداث کردند که نشان‌دهنده تداوم سنت حسنه نیکوکاری و ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی ملت ایران است.

وی ادامه داد: این اقدام نه تنها به ارتقای آموزش و پرورش کمک می‌کند بلکه الگویی برای تقویت همبستگی اجتماعی و سرمایه‌گذاری معنوی در جامعه است.

نصب پنل خورشیدی در تمام مدارس جدید الزامی خواهد بود

وزیر کشور با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: رئیس‌جمهور بر تحول نظام آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی تأکید ویژه دارند و این رویکرد باید به صورت رفتار پایدار و نهادینه در جامعه شکل گیرد.

مؤمنی نصب پنل‌های خورشیدی را از دیگر اقدامات ارزشمند در مدارس جدید دانست و افزود: استفاده از انرژی‌های پاک به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختمان‌های آموزشی الزامی شده و تمامی ۱۸ واحد آموزشی افتتاح شده مجهز به انرژی خورشیدی هستند.

وی تصریح کرد: این اقدام گامی در جهت توسعه فرهنگ بهره‌گیری از انرژی‌های نو است که می‌تواند علاوه بر مدارس، در منازل و سایر مراکز نیز فراگیر شود.

مؤمنی با اشاره به سرمایه‌های اجتماعی کشور، نقش خیران، کارآفرینان و مردم را در توسعه ایران برجسته دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر همبستگی و سرمایه‌های عظیم انسانی، آینده‌ای روشن و پرامید پیش‌رو خواهد داشت.