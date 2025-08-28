به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند: یا از پیش‌نویس قطعنامه روسیه-چین برای تمدید فنی و تداوم دیپلماسی حمایت کنند یا با فعال کردن مکانیسم ماشه، پیامدهای سنگینی را رقم بزنند».

در ادامه این پیام آمده است: «واکنش تروئیکای اروپایی به این پیش‌نویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا واقعاً به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را بیشتر می‌کنند.»

این موضع‌گیری درحالی است که سه کشور اروپایی عضو برجام شامل آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به تروئیکای اروپایی، روز پنج‌شنبه نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال و اعلام کردند که روند سازوکار اسنپ‌بک را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کرده‌اند.

سازوکار ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده و به اعضای توافق اجازه می‌دهد در صورت ادعای «عدم پایبندی» یکی از طرف‌ها، تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کشور را بازگردانند. این سازوکار طبق متن برجام، تنها در صورتی معتبر است که طرف‌های مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشند. مقامات ایرانی تاکید دارند که سه کشور اروپایی با عدم اجرای تعهدات اقتصادی و سکوت در برابر اقدامات آمریکا، صلاحیت استفاده از این سازوکار را از دست داده‌اند.

مقامات ایران نیز تاکید کرده‌اند اروپا به دلیل پایبند نبودن به تعهداتش در توافق هسته‌ای فاقد مبنای حقوقی و اخلاقی برای فعالسازی این سازوکار مقرر در این توافق علیه ایران است.

ایران اعلام کرده است به اقدام اروپا در بازگردانی تحریم‌ها پاسخ خواهد داد.