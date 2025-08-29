استان زنجان نیاز به احداث ۵۷ مدرسه ۱۲ کلاسه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان دولت، به تشریح عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در استان پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای آغاز به‌کار دولت چهاردهم، چهار اولویت اساسی در دستور کار قرار گرفت که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد و استان زنجان نیز در این مسیر اقدامات مهمی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه «عدالت آموزشی» نخستین اولویت دولت چهاردهم است، افزود: دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور بر کاهش نابرابری‌های آموزشی تأکید جدی دارد و بر همین اساس در استان زنجان ۹۷ پروژه آموزشی با بیش از ۶۰۰ کلاس درس در حال اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها بین ۳۵ تا ۴۵ درصد است و زنجان از این نظر در رتبه دهم کشوری قرار دارد.

صادقی ادامه داد: برای رسیدن به سرانه کشوری فضای آموزشی (۵.۳ مترمربع) در شهر زنجان، نیاز به احداث ۵۷ مدرسه ۱۲ کلاسه وجود دارد که تفاهم‌نامه آن با سازمان نوسازی مدارس امضا شده و با اجرای آن بیش از ۱۴۰ هزار مترمربع به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت «مسکن» به‌عنوان دومین اولویت دولت گفت: بر اساس برنامه چهار ساله، ساخت ۶ هزار و ۱۱۲ واحد مسکونی در استان زنجان پیش‌بینی شده که عملیات اجرایی ۵ هزار و ۵۴۲ واحد آغاز شده و به‌طور میانگین ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صادقی افزود: زنجان از استان‌های پیشرو در اجرای نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود و تنها در سال نخست ۸۶۱ واحد مسکن تحویل متقاضیان شده است.

وی «انرژی» را سومین چالش و اولویت استان برشمرد و تصریح کرد: زنجان با وجود ظرفیت‌های تولید، در حوزه برق با کمبود حدود ۴۰۰ مگاوات مواجه است.

صادقی با اشاره به توافق‌های اخیر برای احداث نیروگاه جدید، افزود: پروژه نیروگاه بخار با پیشرفت ۷۵ درصدی در دست اجراست که با بهره‌برداری آن تا سال آینده، ۳۲۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان همچنین «مدیریت منابع آب» را چهارمین محور اساسی اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: متأسفانه متوسط بارش سالانه استان از ۳۵۰ میلی‌متر به حدود ۲۹۴ میلی‌متر کاهش یافته و برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی منابع آبی سه‌هزار ساله استان را تهدید می‌کند. وی افزود: در همین راستا فردا وزیر نیرو به استان زنجان سفر خواهد کرد و از سد مشمپا و سد بلوبین بازدید خواهد داشت.

صادقی با اشاره به فشارهای خارجی علیه ایران گفت: آمریکا طی دهه‌های گذشته با انواع تحریم‌ها و امروز نیز با فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» تلاش کرده است مسیر پیشرفت ایران را متوقف کند، اما ملت ایران با وجود همه فشارها توانسته است در عرصه‌های مختلف فناوری به دستاوردهای بزرگ برسد.

وی ادامه داد: در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران نیز همگان شاهد بودند که این رژیم تاب و تحمل پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را ندارد و چشم دیدن اقتدار ایران اسلامی را ندارد. به گفته معاون استاندار، ملت ایران با تقدیم هزاران شهید برای عزت، استقلال و امنیت کشور ثابت کرده است که اجازه نخواهد داد دشمنان مانعی بر سر راه توسعه ایران ایجاد کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: دستاوردهای یادشده بخشی از گفتمان عدالت‌محور دولت چهاردهم است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه متوازن و رفع محرومیت در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.