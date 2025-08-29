جدیدترین موضع گیری رئیس جمهور عراق درباره پ ک ک و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق در گفتگویی با شبکه یک عراق به موضع گیری درباره غزه و پ ک ک پرداخت.

رئیس جمهور عراق گفت که دست کشیدن پ ک ک از سلاح خود به موجب توافق با دولت ترکیه گامی مهم به سوی تقویت صلح، امنیت و ثبات و حل اختلافات به خصوص در عراق از جمله تعرضات و ایجاد پایگاه‌های ترکیه در مرزهای عراق است.

عبداللطیف رشید درباره غزه نیز گفت: تداوم حملات به غزه تاثیر منفی بر کل منطقه دارد و موضع عراق واضح است و جدید نیست و آن ایستادگی در کنار ملت فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع خود به صورت کامل در تعیین سرنوشت خود است، حملات و گرسنگی باید متوقف شود و کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال شود.

وی همچنین بیان کرد:روابط بغداد و اربیل در همه زمینه ها خوب است و اختلافات نیز وجود دارد اما اشتراکات بیشتر از اختلافات است.

رئیس جمهور عراق گفت: نیاز بسیاری به تصویب قانون نفت و گاز وجود دارد و متأسفانه پارلمان موفق به تصویب قانون مهم نفت و گاز نشده است.

وی افزود: جهان از جمله عراق با بحران گسترده آب در پی تغییرات اقلیمی مواجه است، عراق باید سهمابه عادلانه‌ای از کشورهای همجوار کسب کند و هدررفت آب در کشور متوقف و از روش‌های آبیاری و کشاورزی نوین استفاده شود.

رئیس جمهور عراق ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و تکذیب اخبار مربوط به تعویق انتخابات گفت: ما مفتخریم که تمام فرایندهای انتخاباتی بدون هیچ تاخیری و در موعد مقرر انجام شده است. ما باید اعتماد مردم خود را به برگزاری انتخابات عادلانه و در موعد آن تضمین کنیم.