به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، آئین کلنگ‌زنی پروژه کانال دفع آب‌های سطحی میدان امام خمینی (ره) با حضور بخشدار ویژه خارگ، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

شهردار خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه کانال دفع آب‌های سطحی میدان امام خمینی (ره) با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال از محل منابع داخلی و اعتبارات تملک دارایی و از طریق مناقصه عمومی در سامانه ستاد شهرداری آغاز شده است.

مهدی باقری افزود: این پروژه ظرف مدت شش ماه اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، علاوه بر کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در بارندگی‌های شدید، شرایط بهتری برای عبور و مرور و افزایش ایمنی معابر شهری فراهم خواهد شد.

اعضای شورای اسلامی شهر خارگ نیز در این مراسم اجرای این طرح را از اقدامات مهم زیرساختی دانستند و تأکید کردند: کانال دفع آب‌های سطحی میدان امام خمینی (ره) یکی از پروژه‌های کلیدی برای رفع مشکلات دیرینه این محدوده شهری به شمار می‌رود.

باقری خاطرنشان کرد: پروژه کانال دفع آب‌های سطحی میدان امام خمینی (ره) از اولویت‌های عمرانی شهرداری خارگ در مسیر ارتقای زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه عمومی شهروندان است.