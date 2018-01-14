عبدالحمید صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف نظارت دقیق بر انجام پروژه‌های عمران شهری شهرداری، بازدیدی از سوی مدیران شهرداری و شورای اسلامی شهر صورت گرفت تا در مورد آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی انجام پروژه‌های عمران شهری خارگ بررسی‌ها لازم به صورت میدانی صورت گیرد.



وی افزود: از پروژه‌های زیرسازی کوچه شهید دشت‌پور، پیرامون ساختمان شهرداری، آماده سازی میدان امام برای اجرای آبنما و دیگر پروژه‌ها بازدید شد و موارد لازم به پیمانکاران و مهندسین ناظر پروژه تذکر داده شد.

شهردار خارگ تصریح کرد: در این مدت با مدیریت و تنظیم بودجه و پایبندی به اصل کاهش هزینه‌ها به‌واسطه بدهی سنگین قبلی شهرداری، اقدام به پایان بخشیدن به پروژه کانال دفع آب‌های سطحی بوستان معلم کرده و این پروژه با زیرسازی انجام گرفته به زودی روکش آسفالت شده و بارترافیکی این مسیر به حالت اولیه برمی‌گردد.

وی افزود: با اعمال تعمیرات اساسی کارخانه و ماشین آلات وابسته، آسفالت شهرداری را جان دوباره بخشیدیم و از قبِل آن با رویکردی جهادی در مدت زمان کم، اینک شاهد روکشی و آسفالت معابر شهر هستیم که یکی از اصلی ترین وظایف ما در خدمت رسانی به مردم است.

صفایی خاطرنشان کرد: پروژه احداث آبنمای میدان امام خمینی (ره) نیز از دیگر پروژه های عمرانی زیباسازی مجموعه است که با برنامه ریزی کوتاه مدت سعی شده رنگ و بوی جدیدی به چهره شهر خارگ ببخشد.

شهردار خارگ افزود: برنامه های خوبی در خصوص رشد مبلمان شهری داریم که سرآغاز آن اجرای پیاده رو با متریال جدید (بتن دکوراتیو) بود و امید است با محقق شدن بودجه های تخصیص یافته و حمایت و تعامل دستگاه‌های ذیربط، آینده‌ای پرامید برای خارگ مقاوم شاهد باشیم.



صفایی، حمایت‌های اعضای شورای شهر را دلگرمی برای خود و کارکنان مجموعه شهرداری دانست و افزود: اینکه که عملکرد ما این طور ریزبینانه از سوی نمایندگان مردم رصد می شود ما را بر این وا می دارد که با عزمی راسخ و قدمی استوارتر کارنامه‌ای موفق برجای نهاده و مردم را خشنود نگه داریم.