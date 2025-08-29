  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

توقیف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۹ دستگاه خودروی نیسان در میناب

فرمانده انتظامی شهرستان میناب از موفقیت نیروی انتظامی در توقیف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۹ دستگاه خودروی نیسان در اجرای طرح مقابله با خودروهای حامل سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رستمی، فرمانده انتظامی شهرستان میناب، با اعلام خبر توقیف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق اظهار داشت: این اقلام در نتیجه اجرای طرح مقابله با خودروهای حامل سوخت قاچاق در این شهرستان به دست آمده است.

رستمی افزود که نیروی انتظامی با جدیت به مبارزه با پدیده قاچاق سوخت ادامه می‌دهد و این توقیف‌ها نشان‌دهنده عزم جدی در حفظ منابع ملی و مقابله با قاچاقچیان است.

وی همچنین بر اهمیت همکاری شهروندان با نیروی انتظامی تأکید کرده و از آنها خواست تا هرگونه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی را گزارش دهند.

این اقدامات در راستای تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یکی از معضلات اقتصادی کشور صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی با تمام توان به دنبال اجرای طرح‌های مختلف برای کنترل و کاهش این معضلات خواهد بود.

