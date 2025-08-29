به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آباد پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اینکه این حادثه در سال ۱۴۰۲ رخ داده بود، افزود: در جریان این درگیری که منجر به ایراد ضرب و جرح، تیراندازی و تخریب عمدی منازل و ادوات کشاورزی شد، حدود ۲۵ نفر در این نزاع شرکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران در شعبه ۸ از مجتمع عدالت شورای حل اختلاف شهرستان دزفول و همکاری مدیر یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک، همچنین حضور به موقع صلح یاران و معتمدین، از جنبه خصوصی جرم، شاکیان با اعلام رضایت بی‌قید و شرط زمینه پایان این پرونده را فراهم کردند.

آباد ادامه داد: در خصوص جنبه عمومی جرم نیز روند رسیدگی در حال اجراست و دستگاه قضائی ضمن برخورد قانونی با عاملان، تلاش کرده است با رویکرد اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح و سازش، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

رئیس دادگستری دزفول در پایان ضمن قدردانی از دادستان شهرستان دزفول، همکاران قضائی و رئیس و قضات شعبه ۵ کیفری استان خوزستان مستقر در شهرستان دزفول، تصریح کرد: همکاری، تلاش شبانه‌روزی و حضور به‌موقع تیم کارگروه تخصصی ویژه نزاع و پرونده‌های مهم موجب شده تا این پرونده سنگین با کمترین تنش اجتماعی و زمان ممکن به نتیجه برسد و امنیت در منطقه برقرار شود.