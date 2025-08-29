  1. استانها
  2. خوزستان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

پایان نزاع دسته‌جمعی در دزفول

اهواز ـ رئیس دادگستری شهرستان دزفول از پایان یک نزاع گسترده دسته‌جمعی این شهرستان خبرداد و گفت: با حضور به موقع کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم، آرامش و امنیت به منطقه بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آباد پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اینکه این حادثه در سال ۱۴۰۲ رخ داده بود، افزود: در جریان این درگیری که منجر به ایراد ضرب و جرح، تیراندازی و تخریب عمدی منازل و ادوات کشاورزی شد، حدود ۲۵ نفر در این نزاع شرکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران در شعبه ۸ از مجتمع عدالت شورای حل اختلاف شهرستان دزفول و همکاری مدیر یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک، همچنین حضور به موقع صلح یاران و معتمدین، از جنبه خصوصی جرم، شاکیان با اعلام رضایت بی‌قید و شرط زمینه پایان این پرونده را فراهم کردند.

آباد ادامه داد: در خصوص جنبه عمومی جرم نیز روند رسیدگی در حال اجراست و دستگاه قضائی ضمن برخورد قانونی با عاملان، تلاش کرده است با رویکرد اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح و سازش، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

رئیس دادگستری دزفول در پایان ضمن قدردانی از دادستان شهرستان دزفول، همکاران قضائی و رئیس و قضات شعبه ۵ کیفری استان خوزستان مستقر در شهرستان دزفول، تصریح کرد: همکاری، تلاش شبانه‌روزی و حضور به‌موقع تیم کارگروه تخصصی ویژه نزاع و پرونده‌های مهم موجب شده تا این پرونده سنگین با کمترین تنش اجتماعی و زمان ممکن به نتیجه برسد و امنیت در منطقه برقرار شود.

