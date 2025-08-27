آرژانتین هم حریف والیبال ایران نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال امروز (چهارشنبه، پنجم شهریور) در مرحله حذفی این دیدارها به مصاف آرژانتین تیم چهارم گروه D رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شدند و به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

ست اول: ۲۲ بر ۲۵ به سود آرژانتین

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۱۶ به سود ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

آرمین قلیچ‌نیازی با کسب ۱۸ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و آرژانتین را به دست آورد.

تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان فردا استراحت دارند و دیدارهای مرحله دوم حذفی روز جمعه هفتم شهریور پیگیری خواهد شد و تیم ملی والیبال جوانان ایران به مصاف برنده دیدار ژاپن و چین می‌رود.

