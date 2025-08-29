به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (جمعه هفتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری میشود و تیم ملی جوانان در جدال با چین میزبان سه بر صفر به پیروزی رسید و مرحله نیمهنهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران درباره دیدار ایران و چین، اظهار داشت: ابتدا خسته نباشید به بازیکنان و کادر فنی میگویم و این برد مهم را به مردم ایران عزیز نیز تبریک میگویم. در یک روز خیلی خوب، تیم ایران بازی فوق العادهای انجام داد و توانست تیم خوب چین را سه بر صفر شکست دهد که نشان از قدرت خوب تیم ایران در قاره کهن آسیا دارد.
غلامرضا مومنیمقدم تصریح کرد: برای بازی با چین دو جلسه آنالیز داشتیم و خیلی خوشحال هستم که بازیکنان تمامی موارد مطرح شده در این جلسات را به نحو احسن انجام دادند و در این مسابقه ۱۷ امتیاز مستقیم دفاع کسب کردیم. در بحث دفاعی تیم ایران فوقالعاده بود و فکر میکنم یک رکورد زد.
وی با بیان اینکه هدف تیم ایران خیلی مهمتر از صعود به چهار تیم برتر مسابقات است، تاکید کرد: باید گام به گام پیش برویم و سعی میکنیم که در دو بازی مهم آینده در بهترین فرم و شرایط باشیم.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ادامه داد: فردا با آمریکا بازی داریم که تیمی متفاوت است و موفق به حذف فرانسه یکی از مدعیان این مسابقات شده است. آمریکا با سیستم بازی میکند، تیمی است که از کیفیت بالایی و بازیکنانش از فیزیک فوقالعاده خوبی برخور دارند، اما تیم ایران هستیم که با تعصب و غیرت مقابل این تیم ظاهر خواهیم شد تا زحمات پنج ماه تمرین و تلاش خود را به دست آوریم. نیازمند دعای خیر مردم عزیز هستیم. بازیکنان ایران را دعا کنید تا این مرحله را هم با موفقیت پشت سر بگذاریم.
تیم ملی والیبال جوانان ایران روز شنبه هشتم شهریور و در مرحله نیمهنهایی این رقابتها به مصاف آمریکا میرود.
