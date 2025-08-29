نقد دلسوزانه همراه با راهکار به مثابه حمایت از دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به روایتی درباره آمادگی برای ظهور اظهار کرد: دوری از گناهان، تلاش برای رضایت خداوند از طریق آزادی بندگان، ولایت‌مداری به معنای واقعی و تبعیت از امامین انقلاب، از ویژگی‌های اهل بصیرت است.

وی با اشاره به هفته دولت افزود: الحاق هزار هکتار زمین به بجنورد در نهایت منجر به شتاب در تخصیص زمین طبق قانون جوانی جمعیت باشد و همچنین عملیات اجرایی بیمارستان مادر و کودک بجنورد باید هرچه سریع‌تر آغاز شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان کرد: معنای حمایت از دولت، پشتیبانی، اعتماد، امید به حل مشکلات، پاسخ مثبت به درخواست‌های دولت در این زمینه‌هاست؛ اما بخش دیگر آن تخریب نکردن، توهین نکردن و متهم نساختن به خیانت است.

وی تأکید کرد: سرمایه اجتماعی که با رأی مردم ایجاد شده نباید با تخریب از بین برود و نقد دلسوزانه در کنار حمایت ضروری است و رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید مطالبه‌گری کنند و از مسئولان پر کردن خلأها را بخواهند.

امام جمعه بجنورد گفت: حمایت به معنای سکوت و حرف نزدن نیست، بلکه نقد دلسوزانه و سازنده نیز بخشی از حمایت است و رسانه‌ها باید در کنار دولت با نقد منصفانه و پیشرانه، در جهت حل مشکلات برآیند.

وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت‌های مختلف افزود: استاندار باید مشکلات استان را حل کند، چرا که هدف اصلی باید خدمت به مردم باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه حمایت از دولت به معنای حمایت جناحی نیست، اظهار کرد: رؤسای جمهور باید در میدان خدمت به مردم باشند و مشی رهبری در حمایت از دولت‌ها به همین معنا است.

حجت‌الاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: برجام با هدف لغو تحریم‌ها شکل گرفت اما با قرار گرفتن مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً بی‌فایده شد و این در حالی است که دلسوزان هشدار دادند.

وی تصریح کرد: با مکانیسم ماشه، برجام عملاً لغو و بی‌معنا شد و ضررهای زیادی را متوجه مردم و کشور کرد و امروز نیز نظام استکبار با تکیه بر همین سازوکار باج‌خواهی می‌کند و این عبرتی برای مسئولان است که نباید به دشمن اعتماد کرد.