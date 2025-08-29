به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین مهدوی نژاد ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مسجد المهدی (عج) این شهر، با بیان اینکه دشمن طی این چهار دهه عمر انقلاب بارها کوشید تا با ترفندهای مختلف مانع پیشرفت کشور شود، ابراز داشت: با هوشیاری و وحدت بین قوا همه این توطئههای دشمن تیری در تاریکی بوده است.
وی با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور بوده است، افزود: تنها راه حل برای مقابله با تحریمهای ظالمانه وحدت و انسجام ملی است.
خطیب موقت نماز جمعه سمنان بابیان اینکه با وحدت میتوان بر هر نقشهای از سوی دشمن فائق آمد، ابراز داشت: مردم با بصیرت ایران این نقشه دشمن را شناخته و اجازه تخدی به آنها را نمیدهند.
مهدوی نژاد با تاکید بر اینکه دست کشیدن از انرژی هستهای خواست دشمن است، تصریح کرد: ملت ایران از این حق صلحآمیز هستهای خود دست نخواهد کشید.
وی با تاکید بر اینکه مردم انقلابی ایران تا آخرین نفس پای ارزشها و آرمانهای امام راحل ایستادند، افزود: این بار نیز در این آزمون الهی با تکیه بر توان و عزم بومی پیروز میدان خواهند شد.
نظر شما