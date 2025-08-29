به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: امام حسن عسکری علیه السلام در دوران امامت خود چهار اقدام اساسی بحث‌ها و مناظرات علمی، تربیت شاگردان و گسترش معارف اسلامی، مراقبت از یاران در مقابل حکومت عباسیان و زمینه سازی برای امامت بقیه الله در دستور کار خود قرار دادند و با ایجاد یک شبکه ارتباطی وکالتی با شیعیان و شاگردان خود ارتباط داشتند.

امام جمعه دیر بیان کرد: در همه ادیان اعتقاد به ظهور منجی وجود دارد اما شیعه به مهدی موعود (عج) موجود معتقد است و از دیدگاه شیعه غیبت امام عصر (عج) به معنای عدم ظهور است نه عدم حضور.

وی عنوان کرد: اگر این اعتقاد که امام زمان (عج) در بین ما حضور دارد را در خود تقویت کنیم، بسیارب از خلاف‌ها و مشکلات حل خواهد شد. البته قبل از آن باید به نظارت خداوند باور داشته باشیم.

امام جمعه دیر با تبریک هفته دولت گفت: با وجود مشکلات آب و برق، کارهای بزرگی در سطح کشور و استان و شهرستان انجام شده و باید صمیمانه قدردان دولتمردان باشیم.

حسینی به مشکلات برق اشاره و خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که در نوبت بندی خاموشی‌ها عادلانه رفتار شود و به گونه‌ای نباشد که مردم احساس تبعیض کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم مشکلات با برنامه ریزی و همکاری خوب مجلس و دولت و قوه قضائیه برطرف و برنامه‌ها زودتر عملیاتی شود تاکید کرد: مسئولان از ظرفیت‌های پرشمار طبیعی و انسانی کشور بیشتر استفاده کنند و با روحیه و کار جهادی در راستای کاهش نارضایتی مردم قدم بردارند.

امام جمعه دیر یادآور شد: مردم مشکلات تحریم‌ها و کم‌کاری ها در گذشته را می‌دانند اما درد و نارضایتی اصلی مردم این است که برخی از مسئولان کارشان را درست انجام نمی‌دهند و امروز و فردا و پاس‌کاری می‌کنند.

حسینی افزود: آنچه مردم را ناراحت می‌کند، کم کاری‌ها و تنبلی هاست که امیدواریم با پیگیری فرماندار شهرستان دیگر شاهد این موارد نباشیم.

وی با بیان اینکه مردم درک می‌کنند و شرایط را می‌سنجند و توطئه دشمن را می‌دانند گفت: این مردمی که همواره پشت نظام هستند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه در کنار مقام معظم رهبری و قدرت‌نمایی رزمندگان اسلام، این حضور و همدلی مردم و پشتیبانی آنها از نظام و دولت و نیروهای مسلح موجب پیروزی ما بر دشمن شد و باید قدر این مردم بدانیم. مردم هم باید از دولتمردان و مسئولین حمایت کنند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه حمایت از رئیس جمهور و دولتمردان در راستای احترام به رأی مردم و تقویت مردم سالاری است تصریح کرد: بدون حمایت و پشتیبانی همه مردم کارهای کشور پیش نمی‌رود. دود کارشکنی و عدم حمایت و تخریب مسئولان به چشم خود مردم می‌رود.

وی با بیان اینکه نگاه مقام معظم رهبری به مسائل نگاهی کلان است گفت: خود مقام معظم رهبری هم از مسئولان نقد دارند و خود بنده هم نقدهایی دارم اما اکنون در یک موقعیت جنگی هستیم و باید وحدت خود را حفظ کنیم.

حسینی با بیان اینکه دشمن با سیلی سخت رزمندگان ما عقب نشینی کرد و الان در حالت نه صلح و نه جنگ هستیم ابراز کرد: در این موقعیت پشت مسئولین را خالی کردن و تخریب کردن عاقلانه نیست.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در ادوار مختلف از دولت‌ها حمایت کرده اند و هدف این است که با تقویت مسئولین کار مردم پیش برود. مثلاً اگر ما در شهرستان فرماندار را تخریب کنیم دودش در چشم خود ما می‌رود. موفقیت این دولت موفقیت همه ما است و اگر شکست خوردیم همه شکست می‌خوریم.

امام جمعه دیر بیان داشت: در میان قوای سه گانه آن کسی که بار اصلی مسئولیت و مسائل کشور بر دوش دارد، قوه مجریه است. لذا باید حمایتشان کنیم. در موقعیتی که در جنگ ترکیبی و دشمنان دنبال براندازی نظام هستند، مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید از دولت حمایت کرد اما به این معنا نیست که مردم انتقاد نکنند. نقد سازنده باشد. برخی از نقدها آتش زدن و تخریب کردن و نابود کردن است.

وی با بیان اینکه نقدها باید آگاهانه باشد تا دشمن سو استفاده نکند گفت: با توجه به امکاناتی که در دست مسئولان است نقد کنیم و هدف از نقد هم اصلاح امور باشد نه تخریب کردن.

حسینی با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت یاد شهید رئیسی گفت: دوران مسئولیت شهیدان رجایی و باهنر کم بود اما آنچه از آنها به یادگار مانده سلوک و منش و ساده زیستی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و تبعیت محض از رهبر انقلاب و مردم داری و مردمی بودن است که مسئولان هم باید از این شهیدان الهام بگیرند.

وی درباره روز مبارزه با تروریسم گفت: کشورهای غربی در رأس آنها آمریکا که مدعی مبارزه با تروریسم هستند و ایران را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند و حزب الله و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌خوانند، خودشان از کسانی که ۱۷ هزار نفر از ملت ایران را شهید کردند، حمایت کرده و می‌کنند و بالاتر از آن از تروریسم دولتی و رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند. باید از این رژیم اظهار تنفر عملی شده و راه‌های کمک به آن بسته و از آن طرف به مردم غزه کمک شود.

حسینی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سالروز شهادت امام هشتم علیه السلام گفت: علت دشمنی آمریکا با ایران شعار مرگ بر آمریکا نیست بلکه دشمنی آمریکایی‌ها با ملت ایران به خاطر گوش ندادن به حرف آنها است.

وی با بیان اینکه دشمن دنبال اختلاف افکنی است و همه باید بیدار و هوشیار باشند عنوان کرد: ملت ما در دفاع از کشور و ایستادگی مقابل دشمن متحد است.

حسینی یادآور شد: متأسفانه عده‌ای در داخل غافل هستند و به اختلافات دامن می‌زنند و عده‌ای هم مؤلفه‌های قدرت و عوامل پیروزی ما بر دشمن را مانند ولایت فقیه و نظام اسلامی را تخریب می‌کنند.

وی درباره فعال شدن سازو کار ماشه در برجام توسط کشورهای اروپایی گفت: این اقدام اروپایی‌ها غیراخلاقی، غیرحقوقی و غیرقانونی است و این کار بیشترین اثری که دارد اثر روانی است و هیاهو و بلوایی راه می‌اندازند تا مردم را بترسانند و بازار را دچار تغییر کنند و چند روزی روی نرخ ارز اثر بگذارند.

حسینی با بیان اینکه جنگ، جنگ اراده‌ها و روایت هاست گفت: دشمنان همانطوری که در جنگ نظامی غلطی نکردند در این قضیه همه نمی‌توانند غلطی کنند.

وی در پایان یاد شهید رییسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار پیر انگلیس را گرامی داشت.