محروم کردن جوانان از تحصیل در دانشگاه پیام نور دیر پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر با تسلیت سالروز شهادت امام عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت امام زمان (عج)، اظهار کرد: باید با باور به اینکه امام زمان (عج) ناظر بر اعمال ماست، به وظایف خود در زمان غیبت عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور است، از آحاد جامعه خواست در راستای عدالت‌گستری، مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مظلومان تلاش کنند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه جامعه اسلامی ما مفتخر است که مصداق حدیث نبوی درباره زمینه‌سازی ظهور است خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه در راستای عدالت‌گستری و مبارزه با ظلم و ستم تلاش کنند و هیچ کس نباید نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد.

وی افزود: خودسازی و تلاش برای سوق دادن جامعه به سمت ارزش‌های اسلامی از جمله راه‌های زمینه‌سازی ظهور است و بی‌تفاوتی نسبت به فساد و بی‌بندوباری در جامعه پذیرفتنی نیست.

حسینی بیان کرد: کارگزاران وظیفه دارند حداقل در گفتار خود، مردم را به رعایت ارزش‌های اسلامی دعوت کنند.

وی با اشاره به سالروز شهادت رییسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار عنوان کرد: استان بوشهر همواره در مقابل استعمارگران ایستاده و در زمان طاغوت و ۸ سال دفاع مقدس، شهدای بزرگی تقدیم کرده است. امروز هم ملت ما گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب در مقابل دشمنان ایستاده است.

امام جمعه دیر ابراز کرد: جامعه اسلامی باید با الگوگیری از رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س)، ازدواج آسان را ترویج کند و از تجمل‌گرایی پرهیز کند.

وی بیان کرد: اندیشه تعاون که در آیات و روایات مطرح شده، باید در همه عرصه‌ها به کار گرفته شود و مشارکت مردم از طریق تعاونی‌ها در بحث تولید که مورد تاکید رهبری است، پیگیری شود.

حسینی گفت: شرکت رئیس جمهور در اجلاس شانگهای دستاوردهای زیادی داشت و پاسخی به تبلیغات دشمن مبنی بر انزوای ایران بود. حضور در این سازمان که ۴۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، در مقابل تک‌قطبی شدن دنیا و یکجانبه‌گرایی، اقدام خوبی است.

وی افزود: حمایت از ایران و غیرقانونی و غیرحقوقی اعلام کردن تحریم‌ها از سوی روسیه و چین، دستاورد بزرگی برای ایران است. چین و روسیه به عنوان دو شریک راهبردی ایران مطرح هستند و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد.

امام جمعه دیر با اشاره به هفته وحدت گفت: پیامبر اکرم (ص) محور وحدت امت اسلامی است. با توجه به حوادث سال‌های اخیر در منطقه، علاوه بر تقویت وحدت شیعه و سنی و امت اسلامی، باید کسانی که در سراسر جهان حامی مظلومان هستند، ملت‌های آزادی‌خواه و مبارزه با ظلم و ستم را زیر لوای وحدت اسلامی گرد هم آوریم و این وحدت را تقویت کنیم.

وی افزود: وحدت جهانی در مقابل دشمنان جهان و استکبار جهانی زیر لوای پیامبر اسلام، می‌تواند محور همبستگی حتی برای غیرمسلمانان باشد. باید از این فرصت برای معرفی بیشتر شخصیت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) و فراگیری آموزه‌های آن‌ها استفاده کرد و مجالس اهل بیت (ع) در شأن اهل بیت (ع) برگزار شود.

حسینی با تاکید بر اینکه هفته دفاع مقدس باید باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود خاطرنشان کرد: دفاع مقدس ۸ ساله از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود و باید این مناسبت‌ها زنده نگه داشته شود و از ایثارگران و حماسه‌آفرینان تجلیل شود. فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی باید در جامعه تقویت شود، زیرا دشمنان همواره در کمین هستند.

وی اضافه کرد: اکنون در شرایط نه جنگ و نه صلح، باید با زنده نگه داشتن یاد شهدا و خاطره رزمندگان، روحیه ایثار و ایستادگی در مقابل دشمن را در جامعه تقویت کنیم تا اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شد، ملت یکپارچه قد علم کند و او را از اقدامش پشیمان کند.

امام جمعه دیر با اشاره به فعال کردن اسنپ بک توسط کشورهای اروپایی عنوان کرد: استفاده از بخشی از برجام برای کسانی که به هیچ کدام از بندهای برجام عمل نکردند و بارها ایران اسلامی را تحریم و تهدید کردند، چیز خاصی نیست و جنبه روانی دارد و آثار اقتصادی ندارد. ملت ما باید هوشیار باشد و تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرد.

وی گفت: اولین توصیه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب به جوانان، توجه به علم و پژوهش بود. در چنین شرایطی، نام دانشگاه پیام نور دیر از دفترچه کنکور سال تحصیلی جدید حذف شده است که به معنای توقف پذیرش دانشجو در سال جاری است. آیا این اقدام در راستای مطالبه رهبری است و چه سنخیتی با پیشرفت علم و جهاد علمی دارد؟

حسینی با اشاره به حذف نام دانشگاه پیام نور دیر از دفترچه انتخاب رشته کنکور ادامه داد: خاموشی برق، کمبود و بی‌کیفیت بودن آب و گرانی‌ها را تحمل می‌کنیم، اما محروم کردن جوانان و دختران از تحصیل قابل تحمل نیست و این اقدام را به شدت محکوم می‌کنیم و از دست‌اندرکاران می‌خواهیم تجدید نظر کنند.

وی تصریح کرد: فرماندار و نماینده مجلس پیگیر این موضوع هستند و این مسئله به صورت جدی در دست پیگیری است. صدای دانشجویان عزیز را به گوش مسئولین کشور می‌رسانیم تا نسبت به این تصمیم تجدید نظر کنند.

حسینی با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید مدارس، ابراز کرد: همه کمک کنند تا امسال سال تحصیلی خوبی داشته باشیم. تأمین تجهیزات برای مدارس کار خوبی است، اما این‌ها مقدمه است و باید در زمینه نیروی انسانی و معرفی معاونت‌های مهمی چون معاون پرورشی تدبیری اندیشیده شود.

وی گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر شهدای زیادی دادیم که خسارت بود، ولی دستاوردهای بزرگی نیز داشتیم. یکی از این دستاوردها این بود که نسل جوان که با تبلیغات گمراه کننده دشمن کمی با نظام زاویه پیدا کرده بودند، با دیدن چهره دشمن، نسبت به تبلیغات دشمن هوشیار شدند و اعلام کردند فریب دشمن را نمی‌خورند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه زمینه مناسبی برای برقراری ارتباط با نسل جوان فراهم شده است، عنوان کرد: در مدارس باید افرادی پاسخگوی سوالات و شبهات دانش آموزان باشند و جهاد تبیین را دنبال کنیم. اکنون هم نیاز به جهاد تبیین داریم و باید بحث جهاد تبیین در مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روز ملی مبارزه با تروریسم، کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم را پناهگاه و حامی تروریسم دولتی، به ویژه رژیم صهیونیستی دانست.

حسینی با محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن جمعی از وزرای یمن گفت: این شهدا در دفاع از خاک خود و مردم غزه در مقابل بی‌تفاوتی و خیانت برخی کشورهای اسلامی ایستادند. رزمندگان یمنی با دفاع از مردم غزه و حماس، به یاری آن‌ها در مقابل رژیم صهیونیستی شتافتند.

امام جمعه با اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا در افغانستان و خروج این کشور در سال ۱۴۰۰، گفت: آمریکا ۷ تریلیون دلار در این کشور هزینه کرد اما دستاوردی نداشت و با شکست و رسوایی خارج شد.

وی همچنین با ملت مظلوم افغانستان که در زلزله اخیر بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته و چند هزار نفر زخمی داشت، ابراز همدردی کرد.