تخریب منازل در غزه با ربات های بمبگذاری شده+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار فلسطین الیوم گزارش داد که نظامیان اشغالگر چند ساختمان را در محل الزیتون در جنوب شهر غزه با استفاده از ربات های بمب گذاری شده، منفجر کردند.

همچنین منابع خبری از انفجارهای متوالی بر اثر انفجار ربات های بمبگذاری شده در محله الصبره در جنوب شهر غزه خبر دادند.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد: در حملهٔ نظامیان رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در منطقهٔ السودانیه واقع در شمال‌غربی شهر غزه ۴ شهید و ۳ زخمی برجای ماند.

شبکهٔ المیادین نیز از سوی دیگر گزارش داد که در پی حملات هوایی اشغالگران به اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه چند فلسطینی شهید و مجروح شدند.

خبرنگار المیادین از نوار غزه اعلام کرد که مناطق دیرالبلح، اردوگاه النصیرات و شهر غزه از دیگر مناطقی هستند که هدف حملات وحشیانهٔ صهیونیست‌ها قرار گرفتند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز مناطق مرکزی و شمال خان یونس در جنوب غزه را گلوله باران کرد.