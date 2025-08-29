افتتاح استخر بانوان گچساران به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر جمعه استخر شنای بانوان گچساران به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
سرپرست ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه افتتاح این استخر، یکی دیگر از پروژههای پراهمیت در حوزه اجتماعی و ورزشی را افتتاح استخر شنای بانوان در شهر دوگنبدان عنوان کرد و گفت: این طرح بااعتبار ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ششمین روز از هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
مجید پارسایی اظهار کرد: استخر بانوان گچساران که از سال ۹۶ متوقف شده بود با اختصاص اعتبار جان تازه ای گرفته و امسال به مناسبت هفته دولت به مرحله بهره برداری رسید.
وی با اشاره به نبود استخر اختصاصی بانوان در شهرستان، اضافه کرد: این پروژه نقش مهمی در توسعه ورزشهای آبی بانوان ایفا خواهد کرد و میتواند بستر موفقیتهای جدید ورزشی برای دختران و زنان گچساران را فراهم سازد.
