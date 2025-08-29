  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

افتتاح استخر بانوان گچساران به مناسبت هفته دولت

افتتاح استخر بانوان گچساران به مناسبت هفته دولت

یاسوج-استخر شنای بانوان گچساران به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر جمعه استخر شنای بانوان گچساران به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

سرپرست ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه افتتاح این استخر، یکی دیگر از پروژه‌های پراهمیت در حوزه اجتماعی و ورزشی را افتتاح استخر شنای بانوان در شهر دوگنبدان عنوان کرد و گفت: این طرح بااعتبار ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ششمین روز از هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

مجید پارسایی اظهار کرد: استخر بانوان گچساران که از سال ۹۶ متوقف شده بود با اختصاص اعتبار جان تازه ای گرفته و امسال به مناسبت هفته دولت به مرحله بهره برداری رسید.

وی با اشاره به نبود استخر اختصاصی بانوان در شهرستان، اضافه کرد: این پروژه نقش مهمی در توسعه ورزش‌های آبی بانوان ایفا خواهد کرد و می‌تواند بستر موفقیت‌های جدید ورزشی برای دختران و زنان گچساران را فراهم سازد.

کد خبر 6573852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها