به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی PSA با جایزه ۳ هزار دلار در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است. این رقابتها با حضور نمایندگانی از ایران، روسیه، ازبکستان، قطر، پاکستان، هنگکنگ، قزاقستان، کویت، مصر و عمان جریان دارد و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.
در روز نخست دو ملیپوش کشورمان، سپهر اعتمادپور و پویا شفیعی رقبای خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند؛ شفیعی برابر نماینده پاکستان و اعتمادپور برابر حریف ازبکستانی به برتری رسید تا با شروعی قدرتمند، به مراحل بالاتر مسابقات راه پیدا کنند.
در ادامه و در مرحله یکچهارم نهایی، اعتمادپور موفق شد سالمالملکی از قطر را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست دهد. همچنین شفیعی در دیداری تماشایی برابر ویلسون چان از هنگکنگ با همان نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید تا هر دو ملیپوش ایران به مرحله نیمهنهایی صعود کنند.
بر اساس قرعه مسابقات، عصر امروز (شنبه ۷ شهریور) از ساعت ۱۷، شفیعی و اعتمادپور در مرحله نیمهنهایی رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت تا یکی از ملیپوشان کشورمان راهی دیدار فینال شود.
در دیگر دیدار نیمهنهایی، طیب اسلم از پاکستان و ماکار اسین از روسیه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و برنده این دیدار حریف ملیپوش کشورمان در فینال خواهد بود.
نظر شما