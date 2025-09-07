به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد قناعتیان از آغاز برداشت لیموترش از باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: جهرم، یکی از قطب‌های اصلی تولید لیموترش در کشور است و برداشت آن، از اواخر تیرماه با چیدن لیموی پرشین کلید خورده و تا پایان دی ماه با برداشت لیموی لیسبون ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: شهرستان جهرم واقع در جنوب در استان فارس، با بیش از ۵۷۰۰ هکتار باغ لیموترش، امسال نیز میزبان فصل برداشت پُربار این محصول است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود ۱۴۰ هزار تن لیمو ترش تا پایان فصل برداشت از باغ‌های این شهرستان چیده خواهد شد.

قناعتیان با بیان اینکه برداشت لیمو در جهرم به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، گفت: لیموی پرشین از اواخر تیرماه برداشت و لیموی لیسبون تا اواخر دی ماه از درختان جمع‌آوری وارقام دیگری مانند لیموی محلی (آب) نیز در این چرخه جمع آوری خواهند شد.

وی ادامه داد: بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد که ۴۰ درصد محصول برداشتی به‌صورت تازه خوری و تولید آبلیمو طبیعی استفاده می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم تصریح کرد: درصد باقی‌مانده راهی صنایع فرآوری (تولید کنسانتره، اسانس، مربا و خشک‌بار) و بخش قابل توجهی از این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازارهای جهانی صادرات می‌شود و این ظرفیت تولید در جهرم، نقش کلیدی در تأمین لیمو ترش کشور و توسعه اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.