  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۳

کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیست در درگیری با نیروهای مقاومت

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان این رژیم در درگیری با نیروهای مقاومت در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی بسیار سخت در نوار غزه خبر دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی این رسانه‌ها بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی در حال تخلیه نظامیان خود تحت آتش سنگین هستند.

برخی رسانه‌های اسرائیلی از کشته شدن دستکم یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حادثه امنیتی خبر دادند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که وضعیت در غزه دشوار است و ارتش خواستار هلیکوپترهای بیشتر برای انتقال مجروحان شده است.

این رسانه‌ها همچنین از درگیری‌های شدید بین نظامیان صهیونیست و نیروهای مقاومت در محل حادثه در نوار غزه خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که جت‌های جنگنده اسرائیلی در ارتفاع پایین در شرق شهر غزه پرواز می‌کنند.

