ایستگاه هواشناسی سرمک با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر جمعه در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و ۲۳۵ شهید شهرستان دشتی، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز ما مرهون خون شهداست و خدمت به مردم ادای دین به آنان است.

رضا مقاتلی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداره کل هواشناسی استان افزود: دشتی دومین شهرستان بزرگ استان بوشهر است که به دلیل شرایط متنوع اقلیمی و جغرافیایی، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های دقیق هواشناسی است.

مقاتلی تصریح کرد: افتتاح این ایستگاه اقلیم‌شناسی اتوماتیک در سرمک نقش مهمی در جمع‌آوری داده‌های اولیه، پیش‌بینی شرایط جوی و کمک به تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی دارد.

فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به گستردگی شهرستان و وجود اقلیم‌های متفاوت، انتظار داریم چنین ایستگاه‌هایی در دیگر نقاط شهرستان نیز راه‌اندازی شود تا امکان ارائه آمار دقیق‌تر فراهم شود.

وی با قدردانی از حضور مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات نوین هواشناسی ضریب اطمینان تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف را افزایش می‌دهد و امیدواریم با همکاری و همدلی بتوانیم نیازهای سایر مناطق شهرستان را نیز در این زمینه برطرف کنیم.