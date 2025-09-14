مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین در اسپانیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سوث چاینا مورنینگ پست»، «هی لیفنگ» معاون نخست وزیر چین و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دور جدیدی از مذاکرات تجاری را در مادرید واقع در اسپانیا راهبری کردند.

این در حالیست که آتش بس تعرفه‌ای که در استکهلم به دست آمد، ماه نوامبر منقضی می‌شود.

هیئت‌های نمایندگی بعدازظهر امروز یکشنبه به وقت محلی تنها چند ساعت پس از ورود تیم چینی به پایتخت اسپانیا، به وزارت امور خارجه این کشور در مرکز مادرید رسیدند.

ده‌ها روزنامه‌نگار از رسانه‌های چینی و اروپایی بیرون از ساختمان این وزارتخانه جمع شده بودند.