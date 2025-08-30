اتفاق مثبتی که یک مربی جوان در نیروی زمینی رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه نیروی زمینی یکی از معدود باشگاه هایی در ورزش ایران و تهران است که مجموعه ای از بهترین امکانات را در اختیار دارد و داشتن همین امکانات باعث شده است در رشته ها و تیم های مختلفی در سطح اول ورزش کشور فعالیت داشته باشد.

در این میان تیم فوتبال نیروی زمینی یکی از قدیمی ترین تیم های فوتبال ایران است که از سال های گذشته در رده های مختلف حضور داشته و بازیکنان زیادی را هم به فوتبال ایران معرفی کرده است. هر چند این تیم با در اختیار داشتن چنین امکاناتی هنوز نتوانسته خود را به لیگ برتر برساند اما یکی از تیم های ریشه دار و قدیمی فوتبال ایران است که هنوز فعالیت می کند.

تیم نیروی زمینی در میدان دادن به مربیان و بازیکنان جوان یکی از تیم های خاص فوتبال تهران است که همین امر باعث شده بازیکنان جوانی از این تیم به سطح اول فوتبال ایران برسند. هر چند مربیان صاحب نام و مشهوری نیز در سال های اخیر هدایت این تیم را برعهده گرفته اند اما تعدادی مربی جوان و آینده دار هم توانسته اند در کنار آنها رشد کنند اما ثمره کار آنها کمتر دیده شده است.

یاسر مهدی یکی از این مربیان جوان و آینده دار است که فصل گذشته به عنوان دستیار فرشاد پیوس فعالیت کرد و در کنار مربیانی چون مرتضی کرمانی مقدم در کادر فنی نیروی زمینی حضور داشت.

نکته مثبت در مورد یاسر مهدی این است که در فصل جاری لیگ دسته اول که نیروی زمینی هم یکی از تیم های شرکت کننده در آن است، 5 بازیکن پرورش یافته توسط او در فهرست تیم بزرگسالان حضور دارند که اتفاقی کم سابقه در تاریخ نیروی زمینی است.

سجاد عمارلو، رضا رفعیی، محمد روشان، محمدرضا شرقی و امیر آچاک بازیکنانی هستند که توسط یاسر مهدی در تیم های پایه رشد کرده اند و از تیم امید نیروی زمینی به تیم بزرگسالان راه یافته اند و امسال به عنوان بازیکنان آینده دار در دسته اول به میدان خواهند رفت. اتفاقی که از سوی کمتر مربی در فوتبال ایران رخ داده و این تعداد بازیکن امید به تیم بزرگسالان راه یافته اند.