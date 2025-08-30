جلود: نسل قدیم تجربه ها را به نسل جدید وزنه برداری ایران منتقل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلود که صبح امروز شنبه ۸ شهریور وارد تهران شد با حضور در کمیته ملی المپیک و در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: مهم‌ترین شاخص برای حضور در صحنه‌های بین‌المللی این است که تسلط به زبان انگلیسی داشته باشید و سجاد انوشیروانی به این موضوع کاملاً تسلط دارد. در مسابقاتی که بهداد سلیمی به عنوان ورزشکار حضور داشت من باید عدالت را اجرا می‌کردم ک همیشه برادری بین ایرانی‌ها و عراقی‌ها بوده است.

او ادامه داد: نسل قدیم ایران مدال آور بوده و تجربه‌ها را به نسل جدید انتقال می‌دهد و مطمئناً تمام ورزشکاران تلاش می‌کنند تا بهترین باشند. مسئولان ورزشی ایران باید به ورزنه برداری ایران کمک کنند.

ادامه دارد…