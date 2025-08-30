افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «فاطر» در بخش ساربوک قصرقند

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: مدرسه ۶ کلاسه «فاطر» در بخش ساربوک شهرستان قصرقند با حضور مدیرعامل بنیاد هاسب و جمعی از مسئولان شهرستانی، فرهنگیان و خیرین مدرسهساز به بهرهبرداری رسید. این فضای آموزشی به همت بنیاد هاسب و مشارکت خیرین نیکاندیش احداث و تجهیز شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان افزود: این فضای آموزشی با زیربنای ۵۵۰ مترمربع شامل ۶ کلاس آموزشی، نمازخانه و آزمایشگاه است که با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال توسط خیرین بزرگوار، پروفسور مواسات و دکتر ستاریفر احداث شده است.
وی خاطر نشان کرد: امروز نقش خیرین مدرسهساز در کنار حمایتهای دولت چهاردهم زمینهساز تحولی جدی در بهبود زیرساختهای آموزشی مناطق محروم بهویژه جنوب استان شده و امیدواریم با ادامه این روند شاهد رفع محرومیت آموزشی در سراسر سیستان و بلوچستان باشیم.
نظر شما