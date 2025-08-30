  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

لشکرکشی تروریست‌های «جولانی» به دمشق

منابع سوری از لشکرکشی تروریست‌های وابسته به جولانی به مناطق شرقی و غربی دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع آگاه اعلام کردند که عناصر تروریست وابسته به رژیم جولانی روز گذشته با تانک‌ها و تجهیزات نظامی سنگین خود به بخش‌های غربی و شرقی محله السومریه واقع در شهر دمشق وارد شدند.

تروریست‌های جولانی در جریان این لشگرکشی اقدام به بیرون راندن صدها خانواده علوی ساکن مناطق مذکور کردند تا خانه‌های آنها را صاحب شده و خانواده‌های داعشی را از ادلب به این مناطق منتقل کنند.

این در حالی است که خانواده‌های علوی از دهه‌ها قبل در این مناطق ساکن بوده و عملیات بیرون راندن آنها در برابر چشمان نهادهای بین المللی صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است از زمان حاکمیت رژیم تروریستی جولانی بر سوریه اقشار مختلف جامعه این کشور از جمله علوی‌ها شاهد کشتارهای گسترده، شکنجه و ربایش بوده‌اند.

کد خبر 6574443

