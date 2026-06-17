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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت گاهی وزش باد، افزایش شرجی و رطوبت هوا، غبار محلی و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی از پدیده های غالب مورد انتظار خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی گفت: جهت وزش باد شمال غربی، به تدریج از بعد از ظهر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، از امشب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6863020

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