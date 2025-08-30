نظم و انضباط شرط اول در ارتش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی پیش از ظهر شنبه در جمع کارکنان پادگان شهید قاسمیان شیرگاه، بر اهمیت رعایت نظم و انضباط در نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: این دو اصل پایه‌ای، ستون فقرات موفقیت و کارایی هر نیروی نظامی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران، با تبیین قوانین و مجازات‌های مربوط به جرایم نظامی، بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات و تخطی‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: نظم و انضباط به عنوان یکی از اصول اساسی نیروهای مسلح، نقش حیاتی در عملکرد نظامیان دارد. عدم رعایت این اصول، تخلفات و جرایم را به دنبال خواهد داشت که می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

وی ادامه داد: آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح شامل ۱۴۴ ماده است و تمام نظامیان باید به طور کامل از آن تبعیت کنند. تخطی از این قوانین، طبق یکی از ۱۳۶ ماده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، با مجازات‌های شدید مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران همچنین از اهمیت رسیدگی سریع و محرمانه به جرایم نیروهای مسلح خبر داد و گفت: به دلیل حساسیت بالای نیروها، رسیدگی به تخلفات باید تخصصی و بدون هیچ‌گونه تعلل انجام شود.

وی در پایان به خطرات استفاده غیرمجاز از گوشی‌های هوشمند اشاره کرد.