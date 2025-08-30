  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

۲۰۱ معتاد متجاهر در فلاورجان جمع آوری شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از جمع آوری و دستگیری ۲۰۱ معتاد و خرده فروش مواد مخدر با اجرای طرح آرامش طی ۲ هفته گذشته در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان فلاورجان، طرح آرامش به مدت ۲ هفته با بهره گیری از توان حداکثری کارکنان انتظامی اجرا شد.

وی افزود: در راستای این طرح مأموران انتظامی موفق شدند با اقدامات هوشمندانه پلیسی ۱۴۰ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کرده و بیش از ۲۳ کیلو انواع مواد مخدر را از آنها کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ادامه داد: در این رابطه همچنین ۶۱ معتاد متجاهر جمع آوری و برای انجام مراحل درمانی به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

