خراسان جنوبی مقصد مطمئن سرمایه گذاری ؛ جهش اقتصادی در قلب کویر

خبرگزاری مهر، گروه استانها- فاطمه زیراچی: هفته دولت امسال فرصتی دوباره است تا به کارنامه اقتصادی خراسان جنوبی نگاهی دقیقتر داشته باشیم؛ استانی که در سالهای اخیر با وجود چالشهای ناشی از خشکسالی، کمبود منابع آبی، فاصله جغرافیایی و محرومیتهای تاریخی، توانسته است با برنامهریزی هدفمند و سیاستگذاری شفاف، جایگاه خود را در نقشه اقتصادی کشور ارتقا دهد. نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» بهانهای شد تا مجموعه مدیریتی استان با عزم جدیتر در مسیر توسعه گام بردارد.
از صدور ۱۴۷ مجوز بینام سرمایهگذاری گرفته تا تدوین سند راهبردی، انجام پژوهشهای اقتصادی، برگزاری جلسات ستاد تحقق شعار سال و راهاندازی کیف دیجیتال سرمایهگذاری، همه نشان میدهد که خراسان جنوبی در مسیر تبدیلشدن به مقصد مطمئن سرمایهگذاری قرار دارد.
صدور ۱۴۷ مجوز بینام؛ هموار کردن مسیر سرمایهگذاران
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل سرمایهگذاری گفت: در یک سال گذشته ۱۴۷ مجوز بینام سرمایهگذاری در استان صادر شده است. این مجوزها شامل ۵۹ مجوز در بخش صنعت و معدن، ۳۸ مجوز در بخش کشاورزی، ۱۰ مجوز در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و ۴۰ مجوز در منطقه ویژه اقتصادی است.
به گفته وی، ۷۱ مورد از این مجوزها خارج از شهرکهای صنعتی و ۳۶ مجوز در داخل شهرکهای صنعتی صادر شدهاند.
ذاکریان تأکید کرد: مجوزهای بینام یکی از ابزارهای مهم تسهیل سرمایهگذاری هستند، زیرا سرمایهگذار میتواند بدون درگیرشدن با بروکراسی اداری طولانی، پروژهای آماده و شفاف را تحویل بگیرد و تنها با انتخاب بخش مورد نظر، فعالیت خود را آغاز کند.
او افزود: این اقدام بهویژه برای جذب سرمایهگذاران خارجی و خراسانجنوبیهای مقیم سایر استانها و خارج از کشور اهمیت دارد و میتواند روند ورود سرمایه به استان را سرعت ببخشد.
سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری؛ نقشه جامع اقتصاد استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت برنامهریزی منسجم در جذب سرمایهگذاران گفت: تدوین سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری در ۱۱ بخش از جمله معرفی سیمای اقتصادی، طرحهای اولویتدار، سرمایهگذاری دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش، از مهمترین اقدامات سال جاری بوده است.
به گفته وی، این سند به سرمایهگذاران امکان میدهد با دیدی روشنتر وارد عرصه شوند و بدانند کدام حوزهها بیشترین بازدهی و مزیت رقابتی را دارند.
ذاکریان تأکید کرد: بدون وجود نقشه راه، توسعه اقتصادی دچار پراکندگی و موازیکاری خواهد شد. این سند در حقیقت همان قطبنمای سرمایهگذاری استان است.
پژوهشهای اقتصادی؛ پایه تصمیمسازیهای کلان
یکی دیگر از محورهای کاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، تولید دانش بومی برای تصمیمسازی است. ذاکریان در اینباره توضیح داد: در یک سال گذشته ۵ کتاب پژوهشی و چندین گزارش تحلیلی اقتصادی تدوین شد که موضوعاتی همچون الزامات تحقق شعار سال، اقتصاد مردمپایه، تحلیل فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری و موانع صدور مجوزهای کسبوکار را بررسی کرده است.
وی افزود: این پژوهشها ابزار تصمیمگیری مسئولان اجرایی است. برای مثال، وقتی گزارشی درباره موانع صدور مجوز کسبوکار منتشر میشود، دستگاهها دقیقاً میدانند گره کار کجاست و باید چه اصلاحی انجام دهند.
ذاکریان با اشاره به نقش دبیرخانهای اداره کل در ستاد تحقق شعار سال ۱۴۰۴ گفت: تاکنون ۵ جلسه کمیته استانی با حضور استاندار و دستگاههای اجرایی و ۴ جلسه کارشناسی برگزار شده است. در این جلسات ۱۲۰ برنامه عملیاتی ارائه شد که روند اجرای آنها به صورت ماهانه پایش میشود.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر تقویت سرمایهگذاری برای تولید، تحلیل شاخصهای اقتصادی و شناسایی موانع توسعه، بخشی از اهداف این ستاد است. پایش مستمر برنامهها موجب میشود هیچ طرحی در مسیر توسعه معطل نماند.
کیف دیجیتال سرمایهگذاری؛ ابزار نوین جذب سرمایه
یکی از ابتکارات جدید استان برای تسهیل ورود سرمایهگذاران، کیف دیجیتال سرمایهگذاری است. به گفته ذاکریان، این کیف الکترونیکی بستری فراهم میکند تا سرمایهگذاران بتوانند از طریق یک درگاه واحد، به اطلاعات کامل پروژهها، مجوزهای آماده، طرحهای اولویتدار و شرایط حمایتی استان دسترسی داشته باشند.
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی توضیح داد: سرمایهگذار کافی است وارد کیف دیجیتال شود، پروژه مورد نظر را انتخاب کند، مشخصات خود را ثبت کند و در کمترین زمان روند قانونی کار را آغاز کند. این روش شفافیت، سرعت و اطمینان سرمایهگذاران را افزایش داده و یکی از ابزارهای تحقق دولت هوشمند در حوزه اقتصاد است.
زیرساختها؛ حلقه مفقوده سرمایهگذاری
محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر سرمایهگذاری را مقدمه اشتغالزایی، افزایش رفاه و امنیت دانست و گفت: با هلدینگهای اقتصادی متعددی مذاکره کردهایم و نتایج خوبی در جذب سرمایهگذاری حاصل شده است.
وی افزود: خراسان جنوبی ظرفیتهای متنوعی در حوزه کشاورزی، معدن، صنایع دستی، فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر دارد. این ظرفیتها اگر به سرمایه تبدیل شود، میتواند چهره اقتصادی استان را دگرگون کند.
هاشمی با تأکید بر اهمیت زیرساختها گفت: سرمایهگذار بدون جاده، راهآهن، فرودگاه و آب نمیتواند فعالیت کند. به همین دلیل دوباندهسازی محورهای مواصلاتی، تسریع پروژه راهآهن و افزایش پروازها در اولویت قرار دارد. همچنین در شهرکها و نواحی صنعتی زیرساختهای لازم آماده شده است.
مقام عالی دولت در خراسان جنوبی درباره آب نیز افزود: خشکسالیهای متوالی منابع آبی استان را تحت تأثیر قرار داده، اما در تأمین آب واحدهای تولیدی مشکلی وجود ندارد. پروژه انتقال آب نیز بهصورت ویژه پیگیری میشود.
حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران
استاندار تصریح کرد: مدیران مکلفند شرایط حضور سرمایهگذاران را تسهیل کنند. تفسیر قانون به نفع مردم و تولیدکنندگان وظیفه است نه شعار.
هاشمی هشدار داد: اگر دستگاهی منابع مالی دریافت کند اما در جذب اعتبارات کوتاهی داشته باشد، باید پاسخگو باشد و این موضوع رسانهای خواهد شد. هیچ مدیری حق ندارد فرصتهای توسعهای را هدر دهد.
دستاوردهای اقتصادی؛ خراسان جنوبی در صدر جدول اشتغال و کاهش تورم
هاشمی در ادامه به عملکرد مثبت استان در کنترل بازار اشاره کرد و گفت: نرخ تورم استان در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ به ۳۱.۹ درصد رسیده که نسبت به ابتدای سال کاهش قابل توجهی داشته و این موضوع موجب افزایش قدرت خرید مردم شده است.
وی تصریح کرد: ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم به صورت مستقیم بر معیشت مردم تأثیرگذار است و این روند، خود از ثمرات بهبود وضعیت اشتغال است. هر چه اشتغال پایدارتر باشد، فشارهای معیشتی کاهش یافته و آسیبهای اجتماعی کمتر خواهد شد.
به گفته وی نرخ بیکاری استان در بهار ۱۴۰۴ به ۴.۱ درصد رسیده است؛ عددی که نسبت به سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش یافته و استان را از رتبه پنجم به صدر جدول اشتغال کشور رسانده است.
وی همچنین ظرفیت بازارچه مرزی ماهیرود را یادآور شد و افزود: با برنامهریزی درست، روزانه بیش از ۱۲۰۰ کامیون از این مرز تردد کردند بدون هیچ مشکل امنیتی. این نشان میدهد اگر بخواهیم، میتوانیم.
کارنامه اقتصادی خراسان جنوبی در هفته دولت امسال نشان میدهد که این استان با وجود همه محدودیتها، توانسته با رویکردی علمی، هدفمند و آیندهنگر از سوی مدیریت ارشد استان در مسیر توسعه قرار گیرد.
از صدور ۱۴۷ مجوز بینام تا تدوین سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری، از انجام پژوهشهای علمی و تحلیلی تا برگزاری ۹ جلسه ستاد تحقق شعار سال و پایش ۱۲۰ برنامه عملیاتی، از کاهش نرخ تورم تا رتبه اول اشتغال کشور و رونق بازارچههای مرزی، و راهاندازی کیف دیجیتال سرمایهگذاری، همه حکایت از آن دارد که خراسان جنوبی در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و جهش اقتصادی پایدار قرار گرفته است.
با این اقدامات، میتوان امیدوار بود که در آیندهای نزدیک، خراسان جنوبی نه تنها به عنوان استانی مرزی و کویری، بلکه بهعنوان الگویی موفق از مدیریت هوشمند اقتصادی در سطح ملی معرفی شود.
