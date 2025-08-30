شهردار یزد: آماده مشارکت با بخش خصوصی در احداث نیروگاه خورشیدی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی الدینی با بیان این که در چند سال گذشته در حوزه صرفه جویی در مصرف انرژی برق، اقدامات زیرساختی مؤثریتوسط شهرداری یزد انجام شده است، گفت: تاکنون چراغ‌های پرمصرف و کم کیفیت حدود ۱۸۰ کیلومتر از معابر سطح شهر که ۱۰۰ کیلومتر آن با مشارکت شهرداری و اداره توزیع برق استان و حدود ۸۰ کیلومتر آن به صورت مستقل توسط شهرداری انجام شده، به چراغ‌های LED تبدیل شده است و با این اقدام توانستیم به صورت تقریبی، مصرف برق معابر شهری را به یک سوم کاهش دهیم.



محی الدینی با شاره به پیشنهاد شهرداری یزد به شرکت توزیع برق استان و رایزنی‌های انجام شده با مقامات مسئول در تهران مبنی بر ورود سرمایه گذار به حوزه تبدیل چراغ‌های پرمصرف سطح شهر به چراغ‌های کم مصرف LED، گفت: امیدواریم با پای کار آمدن سرمایه گذار در این حوزه، بتوانیم اولین شهری در کشور باشیم که تمام چراغ‌های پرمصرف سطح شهر را به چراغ‌های LED تبدیل کنیم و با این اتفاق علاوه بر کاهش مصرف برق و کمک به پایداری شبکه توزیع، کیفیت نور شهر یزد را افزایش دهیم.



وی با عنوان این موضوع که علی‌رغم این که شهرداری یزد متولی روشنایی معابر نمی‌باشد ولی به جهت ضرورت کیفیت بخشی به روشنایی معابر شهری در این حوزه ورود کرده است و دیگر دستگاه‌های مسئول، باید در این زمینه در کنار شهرداری بایستند، گفت: طرح سرمایه گذاری در حوزه اصلاح روشنایی معابر آماده شده است و انشاالله در صورت ورود سرمایه گذار علاقه مند به فعالیت در این زمینه و تعویض حدود ۲۰۰ هزار چراغ پرمصرف باقیمانده، تمامی معابر اصلی و فرعی و کوچه‌های اصلی محدوده شهر یزد تحت پوشش چراغ‌های کم مصرف قرار داده خواهد شد.



شهردار یزد، اصلاح و تقویت روشنایی بوستان‌ها و تأمین بخشی از برق ساختمان مرکزی شهرداری توسط پنل‌های خورشیدی را از جمله اقدامات شهرداری یزد در راستای صرفه جویی انرژی عنوان کرد و افزود: مطابق برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها موظف هستند، سالیانه ۲۰ درصد از برق مصرفی را خودشان تأمین کنند و در همین منظور، اقدامات و برنامه ریزهای لازم برای تأمین برق ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های تابعه با استفاده از پنل‌های خورشیدی انجام شده است.



محی الدینی از آمادگی شهرداری یزد برای مشارکت در حوزه تولید برق خورشیدی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و صنایع خبر داد و تصریح کرد: شهرداری یزد با در اختیار گذاشتن زمین، همچنین تأمین بخشی از آورده نقدی در احداث یک نیروگاه خورشیدی کوچک، در این زمینه مشارکت خواهد کرد.