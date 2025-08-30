  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

«استرالیا» از ۱۵ شهریور در قزوین روی صحنه می‌رود

قزوین- تئاتر «استرالیا» تازه‌ترین اثر اهورا مرادی در سالن اصلی تئاتر شهر قزوین اکران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «استرالیا» به نویسندگی پیام لاریان و کارگردانی اهورا مرادی، از ۱۵ شهریورماه در سالن اصلی تئاتر شهر قزوین به روی صحنه خواهد رفت.

این اثر نمایشی، تازه‌ترین پروژه مرادی پس از چند اجرای موفق در سال‌های گذشته است و با فضایی متفاوت، میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.

در این نمایش، فرامرز نصیری، آهنگساز برجسته کشور، ساخت موسیقی را بر عهده دارد؛ همکاری‌ای که نویدبخش تجربه‌ای شنیداری و دراماتیک منحصربه‌فرد برای مخاطبان است.

«استرالیا» با نگاهی انسانی و روایتی درگیرکننده، تلاش دارد مخاطب را به سفری درونی و اجتماعی ببرد.

