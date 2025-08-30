  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

اصلاح نظام اداری لازمه هر جراحی اقتصادی است

تبریز- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار دولت و ادغام سازمان‌ها گفت: اگر نظام اداری اصلاح نشود، هیچ جراحی اقتصادی موفق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبداللهی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت فعلی ادارات و سازمان‌ها، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ نمی‌خواهیم سازمان‌های زائد داشته باشیم؛ برخی ساختارها زمانی ایجاد شدند اما اکنون که برون‌سپاری و امکان ادغام وجود دارد، باید اصلاح شوند و نباید از این اصلاح‌ها هراس داشت.

وی افزود: عدالت زمانی محقق می‌شود که نیروهای کیفی داشته باشیم و در انتصابات قوانین و مقررات رعایت شود تا سازمان‌های غیررسمی نتوانند تصمیم‌گیری کنند. متأسفانه در مولدسازی، آذربایجان شرقی عملکرد ضعیفی داشته است؛ به‌عنوان مثال در حوزه برق وضعیت مناسب نیست و اگر شرکت‌های مؤثری ایجاد شود، شرایط بهتر خواهد شد.

عبداللهی با انتقاد از افزایش پست‌های مدیریتی گفت: استانداری ۶ مدیرکل داشت اما اکنون ۱۸ مدیرکل دارد. در حالی که می‌گوئیم دولت باید چابک شود، اما اجازه نمی‌دهیم افراد کارآمد و توانمند به سمت‌های مدیریتی واقعی برسند. سیستم اداری نیازمند افراد کارآمد با حقوق منصفانه است. وقتی کمترین پرداختی به کارشناسان داده می‌شود، امید به پیشرفت کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: انگیزه کارکنان به‌ویژه به دلیل انتصابات و دستمزد پایین بسیار کاهش یافته است. جشنواره‌ها و مراسم‌های اداری که برگزار می‌شود، در فرآیندها تأثیر واقعی نداشته و گاهی حتی موجب ناامیدی شده‌اند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر نظام اداری اصلاح نشود، هیچ جراحی اقتصادی در کشور موفق نخواهد بود و باید با اقدام جدی و شجاعانه، ساختارها را بهبود بخشیم.

