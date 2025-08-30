اصلاح نظام اداری لازمه هر جراحی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، بیتالله عبداللهی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت فعلی ادارات و سازمانها، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ نمیخواهیم سازمانهای زائد داشته باشیم؛ برخی ساختارها زمانی ایجاد شدند اما اکنون که برونسپاری و امکان ادغام وجود دارد، باید اصلاح شوند و نباید از این اصلاحها هراس داشت.
وی افزود: عدالت زمانی محقق میشود که نیروهای کیفی داشته باشیم و در انتصابات قوانین و مقررات رعایت شود تا سازمانهای غیررسمی نتوانند تصمیمگیری کنند. متأسفانه در مولدسازی، آذربایجان شرقی عملکرد ضعیفی داشته است؛ بهعنوان مثال در حوزه برق وضعیت مناسب نیست و اگر شرکتهای مؤثری ایجاد شود، شرایط بهتر خواهد شد.
عبداللهی با انتقاد از افزایش پستهای مدیریتی گفت: استانداری ۶ مدیرکل داشت اما اکنون ۱۸ مدیرکل دارد. در حالی که میگوئیم دولت باید چابک شود، اما اجازه نمیدهیم افراد کارآمد و توانمند به سمتهای مدیریتی واقعی برسند. سیستم اداری نیازمند افراد کارآمد با حقوق منصفانه است. وقتی کمترین پرداختی به کارشناسان داده میشود، امید به پیشرفت کاهش مییابد.
وی ادامه داد: انگیزه کارکنان بهویژه به دلیل انتصابات و دستمزد پایین بسیار کاهش یافته است. جشنوارهها و مراسمهای اداری که برگزار میشود، در فرآیندها تأثیر واقعی نداشته و گاهی حتی موجب ناامیدی شدهاند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر نظام اداری اصلاح نشود، هیچ جراحی اقتصادی در کشور موفق نخواهد بود و باید با اقدام جدی و شجاعانه، ساختارها را بهبود بخشیم.
