افزایش ۵۰ درصدی سقف تعهدات گندم در صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اهمیت راهبردی محصول گندم در تأمین معیشت ملی و امنیت غذایی گفت: صندوق بیمه کشاورزی در راستای تقویت حمایت‌های مالی از کشاورزان و ارتقای ضریب امنیت غذایی، سقف تعهدات بیمه در محصول گندم آبی و دیم برای سال زراعی آینده را افزایش خواهد داد.

وی با تاکید بر نقش گندم به‌عنوان اصلی‌ترین کالای اساسی در سبد غذایی کشور اظهار کرد: سطح تعهد پرداخت غرامت در محصول گندم آبی و دیم برای سال آینده زراعی حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ این اقدام در پاسخ به نوسانات اقلیمی، افزایش هزینه‌های تولید و ضرورت حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان اتخاذ شده است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: این صندوق مصمم است با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بازنگری در ترکیب پورتفوی بیمه‌ای، سطح تعهدات خود را در محصولات اساسی و راهبردی به شرایط واقعی نزدیک کند و در سال زراعی پیش‌رو، محصول گندم به‌عنوان اولویت نخست در این مسیر قرار دارد.

وی تاکید کرد: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش قابل‌توجهی از اراضی زیرکشت گندم در کشور با تهدیداتی نظیر خشکسالی و سرمازدگی مواجه هستند و حمایت بیمه‌ای مؤثر می‌تواند نقش کلیدی در حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید ایفا کند.

باباخانی افزود: این اقدام می‌تواند به کاهش فشارهای مالی در زمان بروز بحران‌ها کمک کرده و مسیر پایداری در تأمین گندم کشور را هموارتر کند.