به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در مراسم بهره‌برداری از سالن ورزشی چندمنظوره قشم اعلام کرد این پروژه با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این سالن ورزشی بخشی از سایت مشارکتی شهرداری و سازمان منطقه آزاد قشم است، افزود: این مجموعه ورزشی با وسعت پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع، ویژه محلات هدف بازآفرینی شهری قشم احداث شده و شامل پایگاه سلامت، سالن ورزشی چندمنظوره، زورخانه، فضای بازی کودکان، پارکینگ، زمین والیبال، فضای سبز و پیاده‌رو است.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در قشم خاطرنشان کرد: امروز به مناسبت هفته دولت، سه پروژه شاخص شهرداری قشم شامل پارک خطی لاله و سالن ورزشی چندمنظوره به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی احداث زمین ورزشی شهرک نریمان نیز آغاز شد که مجموع اعتبار این طرح‌ها ۷۷۰ میلیارد ریال است.

وی در پایان تأکید کرد: این پروژه‌ها گامی مهم در راستای توسعه امکانات ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان جزیره قشم محسوب می‌شود و نشان از عزم جدی مسئولان برای توسعه متوازن استان دارد.