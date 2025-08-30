به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: با توجه به بررسیها و طبقهبندی جدید شرکتهای پذیرفته شده در بازارهای اول و دوم، چند نماد معاملاتی شاهد تغییر بازار خواهند بود.
بر اساس این تصمیم، نماد والماس از بازار دوم به بازار اول فرابورس منتقل میشود. به همین منظور، معاملات این نماد در پایان جلسه معاملاتی روز سهشنبه یازدهم شهریور ماه متوقف خواهد شد.
همچنین، نمادهای معاملاتی اوان، زنگان، سدبیر، شتوکا، وگستر، کشرق، کزغال، کایزد، سامان، غشهداب، نطرین، سمگا، گدنا، خاور، بخاور، حسیر و ودی از بازار اول به بازار دوم فرابورس انتقال خواهند یافت.
معاملات این نمادها نیز در پایان جلسه معاملاتی سهشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ پس از حذف سفارشهای موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال، متوقف میشود.
زمان بازگشایی مجدد این نمادها از طریق اطلاعیههای رسمی فرابورس ایران متعاقباً اعلام خواهد شد.
