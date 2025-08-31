به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که سیگارهای الکترونیکی همچنین به طور قابل توجهی با خطر ابتلاء به آسم و مصرف مواد مخدر مرتبط هستند.
«سو گلدر»، محقق ارشد و استادیار علوم بهداشتی در دانشگاه یورک در بریتانیا، گفت: «در مطالعات متعدد، جوانانی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده میکنند، احتمال بیشتری دارد که در آینده سیگار بکشند. این یافتهها از اقدامات قویتر بهداشت عمومی برای محافظت از نوجوانان در برابر خطرات مرتبط با ویپینگ پشتیبانی میکنند.»
برای مقاله جدید، محققان دادههای ۵۶ بررسی قبلی از تحقیقات مربوط به ویپینگ را جمعآوری کردند.
محققان گفتند نتایج نشان میدهد که استفاده از سیگارهای الکترونیکی خطر ابتلاء به سیگار کشیدن را افزایش میدهد و تخمین خطر از ۵۰٪ تا ۲۶ برابر بیشتر است.
در این مقاله آمده است که اکثر بررسیها نشان میدهد جوانانی که ویپینگ میکنند، در مقایسه با کسانی که ویپینگ نمیکنند، حدود سه برابر بیشتر احتمال دارد که سیگار کشیدن را شروع کنند.
تجزیه و تحلیل جدید همچنین ویپینگ را با مصرف مواد مرتبط دانست، از جمله:
• احتمال مصرف ماری جوانا تقریباً ۳ تا ۶ برابر افزایش مییابد.
• خطر نوشیدن الکل ۴.۵ تا بیش از ۶ برابر افزایش مییابد.
• خطر تمایل به نوشیدن الکل ۴.۵ تا تقریباً ۷ برابر افزایش مییابد.
محققان گزارش دادند که ویپینگها همچنین ۲۰ تا ۳۶ درصد افزایش خطر ابتلاء به آسم و ۴۴ درصد افزایش خطر بدتر شدن علائم آسم را به همراه دارد.
محققان نتیجه گرفتند که این نتایج از اقداماتی برای محدود کردن فروش و بازاریابی سیگارهای الکترونیکی به جوانان پشتیبانی میکند.
