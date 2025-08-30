پروژه بیمارستان سیدالشهدا باید در دو هفته آینده تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در نشست صبح امروز خود با مسئولان استان که به بررسی مسائل بیمارستان‌های در حال احداث اختصاص داشت، گفت: پروژه بیمارستان سیدالشهدا (ع) به دلیل تأخیرهای مکرر در مراحل اجرایی با چالش‌هایی مواجه شده است.

وی افزود: لازم است پیمانکار مربوطه به سرعت به تعهدات خود عمل کند و موفقیت در اجرای این پروژه نیازمند همکاری و همت بیشتری از سوی پیمانکاران است.

استاندار البرز تاکید کرد: در صورت عدم پیشرفت قابل توجه در دو هفته آتی، اقداماتی برای تسریع اجرای پروژه اتخاذ خواهد شد این جلسات به منظور شناسایی و رفع نواقص موجود و همچنین جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته است تا پروژه‌ها بتوانند در زمان مقرر به پایان برسند.

استاندار البرز همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که مراکز درمانی را به سرعت در استان احداث کنیم و پیمانکاران باید از تجربیات موفق ملی و بین‌المللی بهره ببرند تا پروژه‌ها با کیفیت و مطابق با برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: همچنین چالش‌های پروژه بیمارستان کمالشهر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد تا زیرساخت‌های لازم از جمله آسفالت و کنترل آب‌های سطحی در اسرع وقت به انجام برسد.