۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

افتتاح ۲ واحد پرورش مرغ گوشتی در چابهار

چابهار - دو واحد پرورش مرغ گوشتی به مناسبت هفته دولت در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه چابهار ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح دو واحد پرورش مرغ گوشتی در بخش پیر سهراب شهرستان چابهار با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و دامی در منطقه گفت: ظرفیت پرورش مرغ گوشتی در چابهار که پیش از این ۱۳۶ هزار قطعه در هر دوره بود، با افتتاح این دو واحد جدید به ۱۹۶ هزار قطعه افزایش یافته است.

علیرضا نورا افزود: میزان برداشت سالیانه از این واحدها بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تن برآورد می‌شود که با تحقق این ظرفیت، ضریب خوداتکایی شهرستان در تولید گوشت سفید از ۱۱ درصد به ۱۸ درصد خواهد رسید.

وی با تأکید بر نقش طرح‌های تولیدی در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار، اظهار داشت: دولت چهاردهم مصمم است با حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش کشاورزی، زمینه خودکفایی و رونق اقتصادی در جنوب شرق کشور را فراهم کند.

