انعقاد تفاهمنامه بین شرکت مترو تهران و سازمان مدیریت پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اعلام کرد: پایانه مترویی آزادگان به مساحت ۲۵ هکتار در تقاطع بزرگراه های آزادگان و آیت الله سعیدی قرار داشته و به عنوان پایانه جنوبی خط ۳ ، عملیات اجرایی آن در حال پیگیری است. در این راستا به منظور انتقال خاک مازاد محوطه پایانه و همچنین نخاله برداری و جمع آوری زباله های موجود در اراضی مرتبط، تفاهمنامه ای بین شرکت مترو تهران و سازمان مدیریت پسماند به امضای مدیران عامل مربوطه رسید و مقرر شد مفاد این تفاهمنامه شامل ۴۵۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و انتقال نخاله به همراه یک میلیون متر مکعب زباله برداری، ظرف یک سال آینده به طورکامل اجرا شود. ضایعات جمع آوری شده به گود مجاز تعیین شده منتقل می شود.

گفتنی است به موجب سرعت گرفتن عملیات خاکبرداری و جابجایی زباله ها و نخاله های باقی مانده در محل اراضی پایانه جنوبی خط ۳، طبیعتاً سرعت پیشرفت بخش های سازه ای طرح مذکور افزایش یافته و برنامه آماده سازی فازهای تکمیلی آن با ضریب اطمینان و دقت زمانی بیشتری پیش خواهد رفت.

پایانه آزادگان در فاز نخست بهره برداری، ظرفیت پارک ۲۳رام قطار در قالب سوله پارکینگ را دارا بوده و کیفیت و سطح بهره وری خط ۳ مترو را به نوبه خود ارتقاء خواهد بخشید.