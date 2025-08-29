افتتاح طرح های راهداری در شهرستان هشترود با حضور استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب برنامه‌های هفته دولت عصر جمعه طرح‌های عمرانی حوزه راهداری در شهرستان هشترود با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.

بر این اساس، محور ارتباطی هشترود – قره‌چمن به طول ۲۰ کیلومتر با اجرای عملیات روکش آسفالت و با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال برای بهره‌برداری آماده شد.

پروژه دیگر که در این مرکز افتتاح شد، طرح تعریض جاده، احداث ابنیه‌های فنی و روکش آسفالت محور هشترود – دامناب – عزیزکندی به طول ۱۱ کیلومتر بود که هزینه‌ای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال برای آن سرمایه‌گذاری شده است.

گفتنی است بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، اجرای این طرح‌ها نقش بسزایی در بهبود شبکه ارتباطی، ارتقای ایمنی جاده‌ای، کاهش سوانح رانندگی و تسهیل در حمل و نقل بار و مسافر در منطقه خواهد داشت که به تبع آن، شتاب توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی برای مردم هشترود نیز افزایش خواهد یافت.