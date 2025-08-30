https://mehrnews.com/x38Tw7 ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کد خبر 6575119 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ افتتاح طرحهای متمرکز شهرستان خمین توسط استاندار مرکزی خمین- در این ویدئو افتتاح طرحهای متمرکز شهرستان خمین توسط استاندار مرکزی به مناسبت هفته دولت را ملاحظه می کنید. دریافت 30 MB کد خبر 6575119 کپی شد مطالب مرتبط پروژههای برقرسانی خمین با هدف تقویت پایداری برق در ۳۰ روستا آغاز شد راهاندازی نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در خمین ۱۸ پروژه آموزشی هفته دولت در استان مرکزی به بهرهبرداری رسید افتتاح ۲۱ پروژه بزرگ در مرکزی آیندهای درخشان برای مردم رقم زد برچسبها خمین استاندار مرکزی هفته دولت
نظر شما