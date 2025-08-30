  1. استانها
  2. مرکزی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

افتتاح طرح‌های متمرکز شهرستان خمین توسط استاندار مرکزی

افتتاح طرح‌های متمرکز شهرستان خمین توسط استاندار مرکزی

خمین- در این ویدئو افتتاح طرح‌های متمرکز شهرستان خمین توسط استاندار مرکزی به مناسبت هفته دولت را ملاحظه می کنید.

