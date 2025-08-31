رئیسی: در تولید داخلی واکسن انتظار پیشرفت بیشتری داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نشست خبری گرامیداشت هفته دولت با موضوع تبیین عملکرد حوزه بهداشت، بر ضرورت تقویت تولید داخلی واکسن تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه راهبرد اصلی وزارت بهداشت تولید واکسن در داخل کشور است»، گفت: انتظار میرفت طی سالهای گذشته در این حوزه پیشرفت بیشتری حاصل شود، اما تولید واکسن در کشور با محدودیتهایی همراه بوده است.
رئیسی افزود: در زمینه واکسنهای دوگانه و سهگانه، کمبودها موجب بروز مشکلاتی شد و همچنان در تأمین برخی واکسنها با چالش روبهرو هستیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه خارج از کشور نیز دستاورد چشمگیری در اختیار ایران قرار نگرفته است، ادامه داد: اکنون در بخش ترابری و تأمین واکسنها با مشکلاتی مواجه هستیم و عمده واردات واکسن از کشور هند انجام میشود.
تلاش برای همکاری با چین
رئیسی در ادامه سخنان خود به همکاری با چین در حوزه واکسن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، امکان همکاری مشترک با کشور چین برای تولید واکسن در داخل ایران است، اما تاکنون پیشرفت محسوسی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال، در سطح استراتژیک وعده داده شده که بخش خصوصی نیز در این مسیر فعال شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با یادآوری تجربه کرونا تصریح کرد: در دوران همهگیری، موضوع تولید داخلی واکسن بسیار مورد تأکید قرار گرفت. در حوزه سلامت، تولید داخل به شرط برخورداری از بهترین فناوریها و تجهیزات پزشکی میتواند مؤثر واقع شود.
وی افزود: در سالهای اخیر برخی شرکتهای خصوصی نیز در این عرصه فعال شدهاند و اگر این روند با حمایت و برنامهریزی دقیق دنبال شود، میتوان شاهد تحولات جدی در زمینه تولید داخلی واکسن و تجهیزات مرتبط بود.
ناهنجاری های اجتماعی و بیماری های مشترک انسان و دام نیازمند مدیریت علمی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و بهداشتی در کشور گفت: در تهران و سایر نقاط کشور برخی رفتارها و ناهنجاریهای اجتماعی وجود دارد که انکار آنها راه به جایی نمیبرد، بلکه باید مدیریت و کنترل شوند.
وی افزود: سیاستگذاری در این زمینه با مشکل مواجه است، چرا که برخی تصور میکنند چنین معضلاتی وجود ندارد، در حالی که واقعیت خلاف این است.
رئیسی با بیان اینکه بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز باید بر اساس دلایل علمی مدیریت شوند، تاکید کرد: اگر در این زمینه دلیل علمی مشخصی وجود دارد باید به آن پاسخ داده شود، اما اگر صرفا به دلایل غیرعلمی یا مسائل حاشیهای مطرح شود، مشکلات ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ما به دلیل مشکلات دسترسی به واکسن و تحریمها مجبور شدیم واکسنها را از خارج وارد کنیم.
به گفته رئیسی؛ بخش خصوصی هم وارد تولید واکسن شده، اما هنوز نتوانستهاند به کیفیت و کمیت لازم برسند و برای وارد کردن واکسن به سبد روتین کشور حتماً باید تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشد و فعلاً بیشتر واکسنها را از خارج تامین میکنیم که علاوه بر ارزبری، مشکلات ترابری هم داریم.
به گفته وی؛ کارخانه رازی دچار پسرفت شده و تولید واکسنهای توام و ثلاث که واکسنهای روتین بودند، متوقف شده است. ما به دلیل مشکلات دسترسی به واکسن و تحریمها مجبور شدیم واکسنها را از خارج وارد کنیم.
رئیسی ادامه داد: بخش خصوصی هم وارد تولید واکسن شده، اما هنوز نتوانستهاند به کیفیت و کمیت لازم برسند. برای وارد کردن واکسن به سبد روتین کشور حتما باید تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشد و فعلاً بیشتر واکسنها را از خارج تامین میکنیم که علاوه بر ارزبری، مشکلات ترابری هم داریم.
توسعه سلامت نیازمند استفاده از فناوریهای نو و توجه به مؤلفههای اجتماعی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: سلامت باید همراه با پیشرفت فناوریها توسعه یابد. با ورود هوش مصنوعی، نگاه ما به حوزه سلامت باید تغییر کند. به طور مثال، بسیاری از خدمات بهداشتی که اکنون در مراکز ارائه میشوند، میتوانند از طریق مراقبتها و آموزشهای الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرند.
وی افزود: برخی از ابزارها در داخل کشور تولید شدهاند که میتوانند روی تلفن همراه نصب شوند تا مردم بتوانند وضعیت سلامت خود را ارزیابی کنند و بر اساس نتایج این ارزیابی، در صورت نیاز افراد به مراکز تخصصی ارجاع داده میشوند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه سواد سلامت مهمترین رکن توسعه نظام سلامت است، گفت: خوشبختانه در برنامههای آینده، خدمات سلامت به سمت شخصیسازی و مشارکت بیشتر مردم حرکت خواهد کرد.
رئیسی ادامه داد: در این دوره اولویت ما پرداختن به مؤلفههای اجتماعی سلامت با محوریت مردم است. حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مشکلات حوزه سلامت مربوط به وزارت بهداشت نیست و به سایر دستگاهها مربوط میشود.
به گفته وی؛ برای مثال، تصادفات جادهای به وزارت راه، آلودگی هوا به صنایع و خودروسازان و سوختهای غیراستاندارد مربوط است، بنابراین حل مشکلات اجتماعی و عوامل مؤثر بر سلامت تنها با همکاری سایر بخشها امکانپذیر خواهد بود.
