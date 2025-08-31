کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیهای درخصوص مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی صادر کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان ورود به آموزش عالی، به اطلاع میرساند؛ «کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی» شامل جزئیات نحوه محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفته است.
در این کارنامه، تمامی نمرات خام سوابق تحصیلی معتبر، نمرات کل به تفکیک پنج گروه آزمایشی و هریک از پایههای یازدهم و دوازدهم برای اطلاع بیشتر داوطلبان از چگونگی تولید نمره کل سابقه تحصیلی درج شده است.
داوطلبان میتوانند از هم اکنون با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org از بخش ثبتنام در آزمون - آزمون سراسری - ورود به سایت آموزش و پرورش نسبت به مشاهده و دریافت کارنامه خود اقدام کنند.
