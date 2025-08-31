کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز ورزشکاران ایران در مسابقات MMA

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی، تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی جوانان در دو بخش بانوان و آقایان در اولین حضور خود در مسابقات کسب سهمیه بازیهای آسیایی جوانان در بحرین توانستند ۱ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز را بدست آورند که این نتایج منجر به کسب جایگاه سوم را پس از تاجیکستان و قزاقستان در بین ۱۹ کشور شرکت کننده در این مسابقات شد.
اسامی مدال آوران به شرح زیر است:
آقایان:
امیرمهدی وظیفه ۸۰- سنتی مدال طلا، امیر محمد حاتمیان ۶۰- سنتی مدال نقره، ابوالفضل فتوحی مقدم ۷۰- مدرن مدال نقره، مهیار شافعی ۶۵- سنتی مدال برنز، ایلیا واحدی ۷۰- سنتی مدال برنز
علی اصغر مرادی، حسین قربانی و امیرعلی علی آبادی نیز علیرغم کسب مدال موفق به کسب سهمیه بازیهای آسیایی جوانان شدند.
بانوان:
وانیا فتحعلی پور ۵۵- مدرن مدال نقره، آیدا عباس نژاد ۴۵- مدرن رده سنی زیر ۱۶ سال مدال نقره، تیام ده پهلوان ۶۰- سنتی مدال برنز، کمند کرم زاده ۵۰- سنتی مدال برنز
ورزشکاران اعزامی توانستند مجموعا ۱۲ سهمیه ( ۴ سهمیه بانوان و ۸ سهمیه آقایان) برای بازیهای آسیایی جوانان که آبان ماه سال جاری در بحرین برگزار می شود را بدست آورند.
