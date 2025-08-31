  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

ورود دادگستری به موضوع آلایندگی و بوی نامطبوع در بنادر خمیر و پل

بندرعباس- رئیس دادگستری شهرستان خمیر گفت: دستگاه قضایی شهرستان خمیر به موضوع بوی نامطبوع و آلایندگی در محدوده شهر بندرخمیر و بندرپل ورود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حیدری صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان ساکن در این مناطق مبنی بر بروز بوی نامطبوع، موضوع به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اعلام اداره محیط زیست استان، منشأ بوی نامطبوع، تخلیه پسماند اسیدی در کوه‌های اطراف روستای گچین بندرعباس شناسایی شده است.

رئیس دادگستری شهرستان خمیر تصریح کرد: از آنجا که این محل در حوزه قضایی شهرستان بندرعباس قرار دارد، دستگاه قضایی خمیر مراتب را به دادستان مرکز استان اطلاع داده و خواستار پیگیری موضوع شده است.

حیدری تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت پیگیر حل این معضل زیست محیطی خواهد بود و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

