ورود دادگستری به موضوع آلایندگی و بوی نامطبوع در بنادر خمیر و پل

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حیدری صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان ساکن در این مناطق مبنی بر بروز بوی نامطبوع، موضوع به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اعلام اداره محیط زیست استان، منشأ بوی نامطبوع، تخلیه پسماند اسیدی در کوه‌های اطراف روستای گچین بندرعباس شناسایی شده است.

رئیس دادگستری شهرستان خمیر تصریح کرد: از آنجا که این محل در حوزه قضایی شهرستان بندرعباس قرار دارد، دستگاه قضایی خمیر مراتب را به دادستان مرکز استان اطلاع داده و خواستار پیگیری موضوع شده است.

حیدری تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت پیگیر حل این معضل زیست محیطی خواهد بود و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.