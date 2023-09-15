برخی صنایع بجای عمل به مسئولیتهای اجتماعی ناهنجاری ایجاد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یوسف جمالی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرعباس با انتقاد از انتشار بوی نامطبوع شبیه گاز، در برخی از مناطق بویژه غرب بندرعباس و شهرستان خمیر، گفت: توجه به سلامت جامعه یکی از شاخصه‌های مهم جهانی است که در سنجش توسعه یافتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر این موضوع محقق نشود عملاً توسعه‌ای رخ نداده است.

به گفته وی، گسترش صنایع نیز با هدف افزایش بهره وری، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی انجام می‌شود اما باید عرض کنم که این امر در منطقه ما به گونه‌ای در حال رخ دادن است که نه تنها بویی از رفاه نبرده بلکه باعث عذاب عمومی شده است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس تصریح کرد: در مناطق غرب بندرعباس و شهرستان خمیر مدتی است که بوی نامطبوع شبیه مواد نفتی مردم را نگران و برافروخته کرده و طبق تحقیقات محلی منشأ بو نیز نواحی صنعتی غرب بندرعباس است.

شیخ جمالی ادامه داد: محیط زیست هم وجود این بو و آزاری که مردم آن را تحمل می‌کنند، تائید کرده است و پس از گلایه‌های مردمی موضوع را پیگیری و بصورت مبهم نتیجه اقداماتش را اعلام کرده اما به باور مردم اعلام این نتیجه غیر قابل پذیرش است و باید شفاف سازی بیشتری از سوی این سازمان صورت بگیرد و برای گذر از این شرایط همه باید پای کار بیایند و با کسانی که با سلامت مردم بازی می‌کنند برخورد کنند.

وی گفت: متأسفانه با جمیع شرایط حاکم باید گفت که برخی از این صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خودعمل که نمی‌کنند، هیچ؛ حتی قدم در مسیر ناهنجاری اجتماعی گذاشته اند.

امام جمعه اهل سنت تصریح کرد: تداوم این روند خطر آفرین است و انتظار است با رسیدگی به خواسته مردم غرب بندرعباس و شهرستان خمیر که برخورد با عوامل انتشار این بوی نامطبوع است، جامه عمل بپوشانیم و برخورد قاطعی با کسانی که سلامت مردم را به خطر انداخته اند داشته باشیم تا حداقل اگر این صنایع به مسئولیت اجتماعی خود که رفاه مردم است، عمل نمی‌کنند، قدم در مسیر ناهنجاری اجتماعی بر ندارند.

شیخ جمالی در ادامه به وضعیت توزیع سیلندر گاز اشاره کرد و افزود: سیلندر گاز و کمبودهای آن باعث دشواری‌هایی برای مردم شده است و می‌طلبد در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داد.

وی افزود: مردم در شرایط عادی به زور و بدبختی کپسول گاز به دوش می کشند و حالا یک دشواری دیگر به نام کوپنی کردن و ثبت نام سیلندر گاز نیز درست کرده اند.

به گفته وی، پس از طرح ثبت نام سیلندر گاز، خیلی از مردم بویژه در روستاها گرفتار این طرح شده اند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس از مسئولان خواست در راستای خدمات رسانی بویژه سیلندر گاز، نگاه شأن را به مرکز استان محدود نکنند و بشاگرد و دیگر مناطق محروم را هم ببینند.

وی افزود: متأسفانه با اطلاع کامل باید گفت که خیلی‌ها از اجرای ثبت نام سیلندر گاز، گرفتار شده اند و مشکل دیگری به مشکلات آنها اضافه شده است.