به گزارش خبرنگار مهر، ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر اظهار گفتداشت: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ضرورت تبیین و ترویج مفاهیم نهج البلاغه، با اهتمام بنیاد بین المللی غدیر و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «نخستین جشنواره ملی حمایت از آثار دانشجویی نهج‌البلاغه» در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزار خواهد شد. بر این اساس طی جلسات مشترک ستاد سیاستگذاری جشنواره، مقرر شد با هدف پیوند میراث گرانسنگ امیرالمؤمنین (ع) با مسایل روز اجتماعی از طریق تشویق و ترغیب اندیشمندان و دانشجویان و طلاب، نخستین دوره این جشنواره برگزار شد.

قائم مقام دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر در ادامه افزود: این جشنواره به دنبال شناسایی، حمایت و معرفی استعدادهای برتر علمی پژوهشیِ اساتید، دانشجویان و طلاب در عرصه پژوهش و تولید آثار علمی پیرامون نهج البلاغه است.



وی افزود در نخستین دوره این جشنواره ملی، آثار علمی و هنری در دو محور اصلی الف: بررسی پیرامون موضوعات اجتماعی، حکمرانی، سیاسی، اقتصادی و… در نهج البلاغه و ب: بررسی پیرامون کتاب شریف نهج البلاغه با مواردی نظیر: اهمیت، شارحان، ترجمه‌ها و… پذیرفته می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و کتاب¬های خود را که از سال ۱۴۰۰ تا کنون تدوین و تألیف گردیده است، به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.



ظریف منش در پایان ضمن اشاره به همکاری بنیاد نهج البلاغه، دانشگاه ادیان و مذاهب و تعدادی دیگر از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در برگزاری این جشنواره خاطر نشان کرد: با توجه به تجربیات و نتایج بدست آمده در شش دوره برگزاری موفق جشنواره ملی حمایت از آثار دانشجویی غدیر، پیش بینی می‌شود که جشنواره علمی نهج البلاغه نیز مورد استقبال گسترده فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها که واجد شرایط می‌باشند قرار گیرد.



ظریف منش در پایان خاطر نشان کرد جزئیات و شرایط شرکت در این جشنواره ارزشمند علمی، در ایام میلاد حضرت رسول اکرم (ص) از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.