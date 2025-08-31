افتتاح ۹ پایگاه جدید اورژانسی در کرمانشاه طی سال گذشته

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح بخشی از اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه در یک سال اخیر پرداخت و اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق برای پوشش امدادی و استقرار طرح سلامت نوروزی از نخستین برنامه‌های اورژانس در سال جاری بود که با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی به اجرا درآمد.

وی افزود: اورژانس کرمانشاه همچنین وظیفه پوشش امدادی و اجرای مصوبات کمیته بهداشت و درمان در مراسم گرامیداشت شهدای بازی‌دراز را برعهده داشت و در ادامه در قالب اجرای مصوبات کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی، خدمات گسترده‌ای برای زائران ارائه شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های امدادی استان گفت: در این مدت پایگاه‌های شهری شماره ۲ در شهرستان‌های کنگاور و صحنه راه‌اندازی شد و همچنین پایگاه شماره ۱ شهری ویژه بانوان در شهر کرمانشاه آغاز به کار کرد. علاوه بر این، پایگاه‌های جاده‌ای در نقاط مختلف استان شامل ریجاب دالاهو، سراب جابری سرپل‌ذهاب، نگری ثلاث، ویژنان گیلانغرب، نوریاب پاوه و خانقاه سنقر به بهره‌برداری رسید.

قلعه سفیدی با بیان اینکه اورژانس کرمانشاه علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش داشته است، افزود: در سال جاری ۵۴۸ مورد تعمیرات فنی و بدنه آمبولانس انجام شد و همزمان ۴۷ دوره تخصصی شامل PHCLS، PHTM، AMLS، BMLS، مهارت‌های بالینی، تربیت مربی آموزش همگانی، آشنایی با انواع مسمومیت‌ها، آشنایی با اورژانس هوایی، کد ۳۵۰، رانندگی تدافعی، تریاژ تلفنی چهارسطحی، پروتکل آفلاین، ارگونومی، پدافند غیرعامل، CBRNE، مدیریت دانش، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت اتوبوس آمبولانس و مدیریت بحران برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲ دوره کارگاه احیای قلبی-ریوی پایه برای کارکنان بهداشتی، ۲۲ دوره برای پرسنل آموزش و پرورش استان و ۱۲ دوره احیای قلبی-ریوی پیشرفته برای پرسنل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برگزار شد. علاوه بر این، ۲۱ دوره کارگاه مانورهای آموزشی در زمینه زلزله، مسمومیت با گاز CO و حوادث چهارشنبه آخر سال برای پرسنل آموزش و پرورش و مدارس استان کرمانشاه اجرا شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمانشاه با اشاره به آموزش نیروهای جدید گفت: در یک سال اخیر ۱۰۸ نفر از کارکنان جدیدالورود این استان تحت آموزش‌های تخصصی اورژانس قرار گرفتند.

قلعه سفیدی به نظارت مستمر اورژانس بر فعالیت مراکز آمبولانس خصوصی اشاره کرد و افزود: در این راستا اقدامات متعددی برای ارتقای کیفیت خدمات این مراکز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات شاخص، راه‌اندازی استودیوی اربعین در ساختمان ثارالله و تولید برنامه‌ها و محتوای آموزشی بود که در کنار الحاق آمبولانس‌ها و موتورلانس‌های جدید به ناوگان اورژانس کرمانشاه، نقش مهمی در ارتقای خدمات ایفا کرد.

رئیس اورژانس کرمانشاه ادامه داد: پیگیری ساخت مرحله دوم ساختمان ستاد اورژانس کرمانشاه و تجهیز پایگاه‌های شهری به وسایل رفاهی از قبیل مبلمان و فرش نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از آن به بهره‌برداری رسید.

قلعه سفیدی در پایان با تأکید بر اینکه اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه همواره آماده خدمت‌رسانی در حوادث و شرایط بحرانی است، گفت: هدف اصلی ما توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای آموزش‌ها و افزایش توان پاسخگویی در بحران‌ها برای خدمت بهتر به مردم شریف استان کرمانشاه است.